مازال في مشوار رياض محرز بقية

لندن - أكد نادي ليستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الأربعاء عدم صحة منشور وضع لساعات على صفحة لاعبه الجزائري رياض محرز على موقع فيسبوك، أعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم بناء لطلب من الأطباء، قبل ان يتم حذفه في وقت سابق اليوم.

وورد في المنشور الذي ظهر على الصفحة الرسمية للاعب ليل الثلاثاء "بعد الاستشارة الأخيرة مع أطباء، قررت ان ابقى بعيدا من كرة القدم. وقتي كلاعب كرة قدم قد وصل الى خاتمته، وأرغب في قول بعض الكلمات".

أضاف "أرغب في شكر الجميع على اللطف والدعم اللذين أظهروهما لي في هذه المدينة الرائعة. ستبقون دائما في قلبي".

ولم تتم الاشارة الى المنشور أو مضمونه على أي من الحسابات الأخرى للاعب عبر مواقع التواصل، وحذف من الصفحة قرابة ظهر الاربعاء بتوقيت غرينيتش، بينما أوردت صحف انكليزية ان الصفحة تعرضت للاختراق.

وقال متحدث باسم النادي ان هذا المنشور "لم يكن أصليا"، وانه تم التواصل مع إدارة الموقع لحذفه.

ولم يسبق لمحرز (27 عاما) لاعب نادي ليستر سيتي الانكليزي وأفضل لاعب افريقي وأفضل لاعب في الدوري الانكليزي لعام 2016، ان عانى من مشاكل صحية معلنة أو إصابات خطرة. وتصدر اللاعب عناوين الصحف في نهاية كانون الثاني/يناير، في ختام فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل صفقة انتقاله الى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي، بسبب ارتفاع المبلغ الذي طالب به ليستر سيتي.

وبعد "اعتكاف" لأيام، عاد محرز الى ناديه في شباط/فبراير، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في اللقاء مع بورنموث (1-1) السبت الماضي، وذلك عبر ركلة حرة بعيدة في اللحظات القاتلة من المباراة.

وكانت وسائل إعلام انكليزية عدة، منها صحيفة "اندبندنت" وشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، قد نقلت عن مصادر في نادي ليستر الذي أحرز عام 2016 لقب الدوري الانكليزي الممتاز، في وقت سابق الأربعاء تأكيدها انه "بعد التحدث الى محرز، فإن المنشور الذي ظهر ليل الثلاثاء كان مزيفا".

وقابلت الصحف هذا المنشور بالكثير من علامات الاستفهام، مرجحة تعرض الصفحة للاختراق.

كما انه لقي استغراب العديد من متابعي الصفحة الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.2 مليون شخص. وسأل أحدهم "هل يمكن لأحد ما ان يخبرنا ماذا يجري؟"، بينما قال آخر "بالتأكيد ثمة اختراق لهذا الحساب"، وتابع ثالث "صفحتك على فيسبوك مخترقة أم ماذا؟ لا يمكنني ان أصدق ذلك!".