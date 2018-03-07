عامان سجنا لإيرانية خلعت حجابها في الشارع

طهران - ذكر موقع ميزان الالكتروني التابع لوزارة العدل الايرانية الأربعاء أن امرأة نزعت حجابها علنا احتجاجا على فرض ارتدائه حكم عليها بالسجن لمدة 24 شهرا بينها ثلاثة مع النفاذ.

وأضاف أن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي الذي أعلن الحكم لم يكشف عن هوية المرأة، لكنه أكد أنه سيستأنف الحكم.

وأشار إلى أن هذه المرأة "شجعت الفساد الأخلاقي" علنا وانتقد طبيعة الحكم قائلا إن النيابة العامة ستطالب بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ.

وتم اعتقال أكثر من ثلاثين إيرانية منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 بسبب نزع الحجاب علنا في بادرة تحدي للقانون.

وأفرجت السلطات عن معظمهن، لكنهن يخضعن للمحاكمة.

وينص القانون الساري في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 على ضرورة أن تغطي النساء، إيرانيات أو أجنبيات وبغض النظر عن ديانتهن، الرأس بحجاب والجسد بملابس فضفاضة نوعا ما.

ومع ذلك، فإن شرطة الإرشاد (الشرطة الدينية) خففت من تشددها حول هذه المسألة بشكل ملحوظ منذ نحو عشرين عاما، كما أن أعدادا متزايدة من الإيرانيات في طهران وغيرها من المدن الكبرى في البلاد تظهر جزءا من شعرها بشكل واضح.

في بعض مناطق العاصمة، تقود النساء السيارات وحجابهن يتدلى على اكتافهن.

وأكد المدعي العام أنه يرفض مثل هذا السلوك وأنه أعطى أوامر بتوقيف السيارات التي تقودها نساء يرفضن ارتداء الحجاب حسب الأصول.

وأشار إلى "تسامح" ممكن تجاه النساء اللواتي يرتدين الحجاب بشكل فضفاض، "لكن يجب العمل بقوة ضد الأشخاص الذين يتعمدون التشكيك في أصول الحجاب" وفقا لموقع ميزان الالكتروني.

وتتناقض هذه التطورات وتصريحات المدعي العام مع ادعاءات الحكومة الإيرانية بتحركها لتخفيف القيود التي تفرضها شرطة الإرشاد.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي أعلن أن موضوع الحجاب حاليا في عهدة الحكومة التي تسعى لتطبيق العملية بطريقة صحية وينبغي ألا يكون هذا الملف في عهدة الادعاء العام وشرطة الارشاد.

ولفت إلى أنه ناقش مسألة "الزامية الحجاب" في إيران خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات التعليمية والدينية والمرجعيات الدينية الشيعية في مدينة قم.

وأكد على ضرورة تبادل الأفكار مع الرأي العام فيما يخص الزامية الحجاب وإلغاء سلطة شرطة الإرشاد والادعاء العام على هذا الملف.

وتتولى دوريات شرطة الإرشاد في إيران تطبيق الأخلاقيات العامة الإسلامية التي تفرضها إيران.

وتركز دوريات الإرشاد على فرض ارتداء النساء للحجاب وعدم التشجيع على استخدام مساحيق التجميل.

وتشمل صلاحيات هذه الدوريات تحذير من يشتبه في مخالفتهم للقواعد وإبلاغ المخالفات للشرطة للقبض على المخالفين.

وقالت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار، إنها ضد فرض الحجاب بواسطة استخدام العنف والإكراه، فيما انتقد إمام جمعة طهران سيد أحمد خاتمي تصريحات مسؤولين حكوميين حول إلغاء "الزامية الحجاب"، متهما الداعين لإلغاء إلزاميته بـ"المبهورين بأوروبا".