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طهران تحرك عصى القضاء لتأديب المحتفلين بيوم المرأة
 

المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري يلاحق منظمي حفل نظمته بلدية العاصمة رقصت فيه فتيات تحت سن التاسعة امام جمهور مختلط.
 

ميدل ايست أونلاين

رقابة خانقة لا تخفت

طهران - اعلن المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري انه ينوي ملاحقة منظمي حفل نظمته بلدية طهران احتفالا بيوم المرأة الايرانية، بحسب ما افادت وكالة الانباء الطلابية "ايسنا".

واظهر تسجيل فيديو نشر الثلاثاء وانتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، فتيات يرقصن امام جمهور مختلط في العاصمة الايرانية، ما اثار انتقادات المحافظين.

وتظهر في الفيديو فتيات يرتدين سراويل الجينز الضيقة في عرض اشبه برقص الباليه على وقع موسيقى اوركسترا تقليدية وكورس يتألف بغالبيته من النساء.

وحضر رئيس بلدية طهران محمد علي نجفي العرض الذي طغى عليه الحضور النسائي بالعباءات السود (التشادور).

واوردت وكالة ايسنا ان المدعي العام الايراني شعر بان الحفل تضمن "افعالا مخلة بالآداب العامة" والتقاليد الاسلامية.

وامر منتظري مدعي عام طهران "بالنظر سريعا في القضية واطلاق اجراءات قضائية بحق المسؤولين".

وتحرم الشريعة الاسلامية المطبقة في طهران الرقص في العلن. كذلك يحرم على النساء الغناء امام الرجال بدون وجود صوت غنائي ذكوري طاغ.

وسعى نجفي الاربعاء الى احتواء الانتقادات بإصداره قرارا يطالب فيه باحترام التقاليد الاسلامية في المناسبات التي تنظمها البلدية.

وقال ايضا انه يحق لاي كان توجيه "انتقادات" لهذا الجانب من الحفل، الا انه لا يجوز التشكيك بالحفل برمته.

وقالت منظمة الحفل فاطمة راكعي، مستشارة رئيس البلدية لشؤون النساء، انها لا تتفهم الانتقادات الموجهة لعرض تظهر فيه فتيات تحت سن التاسعة.

ولا تحتفل ايران رسميا بيوم المرأة العالمي الذي حددته الامم المتحدة في الثامن من اذار/مارس.

الا ان الجمهورية الاسلامية تحتفل بيوم المرأة الايرانية في 9 اذار/مارس، بالتزامن مع ذكرى مولد فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد.
 

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