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كابانانغا يقود النصر لحسم اللقاء مع الشباب في بطولة السعودية
 

اللاعب الكونغولي يهز الشباك في العشر دقائق الأخيرة من الوقت الاصلي، بعد شوط أول دون المستوى المأمول من الجارين.
 

ميدل ايست أونلاين

الفائز يحصّن مركزه الثالث

الرياض - قاد الكونغولي جونيور كابانانغا فريقه النصر للفوز على جاره الشباب 1-صفر في الرياض في المرحلة الثامنة عشرة المؤجلة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل كابانانغا هدف المباراة في الدقيقة 83.

ورفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الشباب عاشرا برصيد 29 نقطة.

جاء الشوط الأول دون المستوى المأمول من الفريقين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب قبل أن يسيطر الشباب على منطقة المناورة ولكن دون خطورة.

وكاد النصر يفتتح التسجيل عندما هيأ الجزائري عبدالمؤمن جابو كرة لزميله التونسي فرجاني ساسي الذي ارسل الكرة فوق العارضة (32). ولاحت فرصة أخرى للنصر ولكن عبدالمؤمن جابو لم يستثمر الكرة العرضية ولعبها بجانب القائم (37).

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا إذ واصل النصر أفضليته النسبية وكرر فرجاني ساسي محاولاته على مرمى الشباب عندما سدد كرة قوية أمسكها مواطنه فاروق بن مصطفى ببراعة (58)، قبل أن تتصدى العارضة الشبابية لكرته الثالثة من مسابقة بعيدة (62).

وكاد الشباب يخطف هدفا لولا براعة وليد عبدالله الذي تصدى لكرة الجزائري محمد بن يطو (63)، وسدد البرازيلي ليوناردو كرة قوية من ركلة حرة ولكن فاروق بن مصطفى تصدى لها بقبضته (66) .

من كرة عرضية، ارتقى الكونغولي جونيور كابانانغا فوق الجميع ولعبها على يمين فاروق بن مصطفى (83).
 

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