مركز شرطة بلا موظفين في دبي!

دبي - لا يوجد موظفون في قسم شرطة آلي جديد في دبي ومع ذلك بإمكان الناس الاختيار بين أكثر من 25 خدمة مقدمة في الداخل.

ويعمل مركز الشرطة الآلي على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع.

ولأنه لا يبدو شبيها بمراكز الشرطة التقليدية، يعتقد الملازم أحمد الجلاف أن قسم الشرطة الآلي يمكن أن يساعد الناس على التغلب على المخاوف التي غالبا ما تساورهم عندما يفكرون في زيارة مركز للشرطة.

ويقول "هذا المركز يعتبر الأول من نوعه لأن هذا المركز بدون أي تدخل بشري وبدون أي موظف. وهذا المركز موجود لمدة 24 ساعة على مدار الساعة وأيام الأسبوع. وهذا المركز يخدم خدمات جنائية ومرورية وشهادة وتصاريح مجتمعية".

ويضيف "الميزات إلي فيه إلي هي أهم شيء إلي هو الخصوصية خاصةً أن النساء يخافون أو في حتى رجال عندهم مثل ما تقول فوبيا من مراكز الشرطة أو خوف يعني يحسون إنهم غلطانين أو في منهم يشوفون ناس مجرمين في المركز. فهذا المركز ما يبين لك إنه مركز شرطة لكنه يبين لك أنه محل أو كوفي شوب مثلاً".

وبمجرد دخول المركز يسترشد الناس بأرضية رقمية ذكية تقودهم إلى شاشة تعمل باللمس ليقوموا بإدخال المعلومات الخاصة بهوياتهم. بعد ذلك يحصلون على رقم في قائمة الانتظار لدخول إحدى غرفتي الخدمة.

وبإمكان المستخدمين الاختيار من بين ست لغات للبدء في نظر الطلبات الخاصة بهم. وبعد تقديم الطلب، يتم توصيلهم عبر مكالمة فيديو مع ضابط شرطة.

يقوم الضابط بطبع التقرير ووضع الختم عليه وإعادته إلى المستخدم. يقوم المستخدم بطبعه مرة أخرى والتوقيع عليه وإرساله مرة أخرى في شكل صورة عبر الماسح الضوئي (سكانر) وإعادته للضابط.

ويقول الجلاف إن بين الخدمات المقدمة داخل المركز الآلي الإبلاغ عن الجرائم ودفع غرامات المرور.

ويمكن للناس أيضا الإبلاغ عن المفقودات أو ترك أشياء تم العثور عليها في صندوق في المركز بعد تقديم تقرير من خلال الشاشة التفاعلية.

وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي المركز في سبتمبر/أيلول 2017.

وبداخل المركز أيضا آلة لصنع القهوة وأجهزة صراف آلي (أيه.تي.إم).

وتسعى الإمارات العربية المتحدة إلى التميز كمجتمع متقدم تكنولوجيا ويتطلع للمستقبل في منطقة غارقة في الحروب والصراعات.