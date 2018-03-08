يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال

لندن - خطف يوفنتوس الايطالي وصيف بطل النسخة الاخيرة بطاقته الى الدور ربع النهائي من ملعب ويمبلي بلندن بفوزه على مضيفه توتنهام الانكليزي 2-1، فيما عبر مانشستر سيتي الانكليزي برغم خسارته امام ضيفه بازل السويسري بالنتيجة ذاتها الاربعاء في اياب ثمن النهائي.

وكان يوفنتوس وتوتنهام تعادلا 2-2 ذهابا في تورينو، فيما فاز مانشستر سيتي برباعية نظيفة في بازل في 13 شباط/فبراير الماضي.

ولحق يوفنتوس ومانشستر سيتي بليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين واللذين حجزا بطاقتيهما الثلاثاء بتعادل الاول مع ضيفه بورتو البرتغالي صفر-صفر (5-صفر ذهابا)، وتجديد الثاني لفوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 بعدما كان تغلب عليه 3-1 ذهابا في مدريد.

ووقف اللاعبون في المباراتين على غرار مباراتي الامس دقيقة صمت تكريما لقائد فيورنتينا المدافع الدولي الايطالي السابق دافيدي استوري الذي وافته المنية ليلة السبت الاحد في غرفته بفندق في اوديني عن سن 31 عاما.

ويستكمل ذهاب الدور ثمن النهائي الاسبوع المقبل، فيلعب مانشستر يونايتد الانكليزي مع اشبيلية الاسباني (صفر-صفر ذهابا)، وروما الايطالي مع شاختار دانييتسك الاوكراني (1-2) الثلاثاء، وبشكتاش التركي مع بايرن ميونيخ الالماني (صفر-5)، وبرشلونة الاسباني مع تشلسي الانكليزي (1-1).

-يوفنتوس يقلب الطاولة على توتنهام-

على الملعب الاولمبي في لندن وأمام 84010 متفرج، حقق ما عجز عنه في تورينو عندما تقدم بهدفين نظيفين قبل ان يعود الفريق اللندني ويسجل هدفين منتزعا تعادلا ثمينا اعطاه افضلية في مباراة الاياب التي بدأها بقوة وافتتح التسجيل وكان بامكانه زيادة الغلة اكثر من مرة قبل ان يقلب عليه يوفنتوس الطاولة بهدفين بنكهة ارجنتينية من فرصتيه الاوليين في المباراة وفي مدى دقيقتين و49 ثانية.

وسجل الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (39) هدف توتنهام، والارجنتينيان غونزالو هيغواين (64) وباولو ديبالا (67) هدفي يوفنتوس.

واجرى مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تغييرا واحدا على التشكيلة التي استهل بها المباراة الاخيرة امام هاردسفيلد (2-صفر) في الدوري المحلي حيث أشرك المدافع الايمن كيران ترايبيير بدلا من الدولي العاجي سيرج اورييه.

في المقابل، عاد هيغواين الى تشكيلة يوفنتوس بعد تعافيه من الاصابة في الكاحل، ولعب ديبالا اساسيا للمرة الثانية منذ كانون الثاني/يناير الماضي بعد تعافيه من اصابة في الفخذ، فيما غاب الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب الاصابة.

وانقذ جانلويجي بوفون مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لسون (3).

وكاد هاري كاين يفتتح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ديلي ألي داخل المنطقة فتخلص من المدافع جورجو كييليني وراوغ الحارس بوفون لكنه سدد الكرة بجوار القائم الايسر (15).

وكانت أول وأخطر فرصة ليوفنتوس عندما توغل البرازيلي دوغلاس كوستا داخل المنطقة وتعرض للعرقلة من المدافع البلجيكي يان فيرتونغن دون ان يحتسب الحكم البولندي سيمون مارسينياك ركلة جزاء (17).

وتابع بوفون تألقه وابعد رأسية سون من باب المرمى قبل ان يشتتها الدفاع (19)، ثم تصدى على دفعتين لتسديدة قوية لألي من خارج المنطقة (32).

وكاد سون يفعلها عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية، قبل ان ينجح في هز شباك بوفون عندما استغل كرة عرضية من داخل المنطقة لترايبيير تابعها بيمناه داخل المرمى (39).

وحرم سون بوفون من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ50 في المسابقة ومعادلة انجاز الهولندي إدوين فان در سار، علما بان الرقم القياسي بحوزة الاسباني ايكر كاسياس (55 مباراة).

-هدفان من اول فرصتين في اقل من 3 دقائق-

ولم تتغير الاحوال في الشوط الثاني وحافظ توتنهام على افضليته وكان بامكانه التعزيز، قبل ان يجري مدرب فريق "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري تبديلين عندما دفع بالمدافعين الغاني كوادوو اساموا والسويسري ستيفان ليشتشتاينر على التوالي مكان لاعب الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي (60)، والمدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية المصاب (62).

ونجح هيغواين في ادراك التعادل عندما استغل كرة رأسية للدولي الالماني سامي خضيرة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لليشتشتاينر من الجهة اليمنى فتابعها بيمناه على يسار الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (64).

ومنح ديبالا التقدم ليوفنتوس عندما تلقى كرة بينية خلف الدفاع من مواطنه هيغواين فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة منفردا بلوريس قبل ان يسددها قوية بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة (66).

ولعب بوكيتينو ورقته الاولى عندما اشرك الارجنتيني إريك لاميلا مكان إريك داير (74).

وضغط توتنهام بقوة في الدقائق الاخير بحثا على التعادل على الاقل لفرض التمديد، وكانت الفرصة الابرز لسون بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (83)، ورأسية لهاري كاين ارتطمت بالقائم الايمن وسقطت على خط المرمى قبل ان يشتتها اندريا بارزالي (90).

- تأهل بأقل مجهود لسيتي-

وفي الثانية على ملعب الاتحاد في مانشستر، بلغ سيتي ربع النهائي بأقل مجهود بعدما كان حسم تأهله ذهابا بفي بازل.

وسجل البرازيلي جيزوس (8) لسيتي، والنروجي محمد اليونسي (17) ومايكل لانغ (69) لبازل.

اجرى الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب سيتي ستة تغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب، وفضل اراحة هدافه الارجنتيني سيرخيو اغويرو ولاعبي الوسط البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني دافيد سيلفا.

وكان اغويرو (29 عاما) يأمل في تسجيل هدفه رقم 200 مع مانشستر سيتي الذي انضم الى صفوفه عام 2011 قادما من اتلتيكو مدريد الاسباني. وسجل الارجنتيني 33 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

ودفع غوارديولا بجيزوس اساسيا بدل اغويرو، وذلك للمرة الاولى منذ عودته من اصابة في اربطة الركبة تعرض لها اواخر العام الماضي امام كريستال بالاس في الدوري المحلي.

كما اشرك العاجي يايا توريه اساسيا للمرة الخامسة هذا الموسم، وزج بالشاب فيل فودن ابن السابعة عشرة اساسيا ايضا في خط الوسط.

ويسير مانشستر سيتي بخطوات ثابتة نحو احراز ثنائية محلية، فتوج بكأس الرابطة محرزا لقبه الاول تحت اشراف غوارديولا، وحسم بنسبة كبيرة لقب الدوري الممتاز.

وسبق ان واجه غوارديولا الفريق السويسري حين كان مدربا لبرشلونة الاسباني وتوج حينها بالثلاثية بعد فوزه باللقب الاوروبي ولقبي الدوري والكأس المحليين.

لكن الفريق الانكليزي لا يملك تاريخيا كبيرا في المسابقات الاوروبية وافضل نتيجة له نصف نهائي دوري الابطال حيث خرج امام ريال مدريد (2015-2016).

ولم يتأخر جيزوس في افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة حين تابع كرة مررها البرتغالي برناردو سيلفا من الجهة اليمنى بسهولة في المرمى.

وادرك بازل التعادل عبر المغربي الاصل النروجي الجنسية اليونسي في الدقيقة السابعة عشرة بكرة من داخل المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس التشيلي كلاوديو برافو.

واضاف لانغ الهدف الثاني للضيوف اثر كرة وصلته من الجهة اليمنى للمنطقة تابعها من زاوية ضيقة في المرمى في الدقيقة 69.