صرخة المرأة ضحية التحرش غير مسموعة في روسيا

موسكو - على مدى شهرين، لم تعد الصحافية الروسية صوفيا روسوفا البالغة 32 عاما تجرؤ على التنقل بمفردها في الشارع بسبب المضايقات التي طالتها من جانب مسؤول محلي أمطرها برسائل نصية جنسية ولاحقها وحتى اعتدى عليها أمام منزلها بسبب مقابلة.

وقالت روسوفا "كنت أدرك أن الشرطة لن تتحرك"، مشيرة إلى أن زملاءها كانوا يقولون لها إن عليها أن "تسعد لأن أحدهم مهتم كثيرا" بها.

وفي 27 فبراير/شباط، تجرأت صوفيا روسوفا أخيرا على التحدث عن المتحرش بها عبر أثير إذاعة محلية... كذلك فعلت نائبة رئيسة قنوات "ار تي في إي" الروسية ايكاتيرينا كوتريكادزيه التي أكدت نهاية الشهر الفائت أنها تعرضت للتحرش الجنسي في 2011 على يد النائب ليونيد سلوتسكي.

وأوضحت الصحافية التي كانت في سن السادسة والعشرين عند حصول الوقائع في تصريحات للقناة التي تعمل معها "لقد بدأ بملامستي وحاول تقبيلي... لقد دفعته وهربت".

وفي ظل الاتهامات الموجهة من نساء أخريات كثيرات، لم يكتف ليونيد سلوتسكي الذي يدير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما بالنفي لا بل ذهب أبعد من خلال القول لوكالة تاس الروسية إن هذه الفضيحة "عززت سلطته".

وكان الاتحاد السوفياتي سباقا في مجال حقوق النساء قبل قرن وقد أعلن تاريخ 8 مارس/آذار يوم عطلة رسمية في البلاد سنة 1965، وهو لا يزال كذلك حتى يومنا هذا في روسيا الحالية. لكن غالبا ما يتم التقليل من خطورة حالات التحرش الجنسي أو التعامل معها بسخرية.

هذا المنحى لم يتغير رغم الزخم الذي حظيت به حركات عالمية منددة بالتحرش الجنسي أشهرها #مي تو، خصوصا في ظل الميل الروسي خلال السنوات الأخيرة إلى التباهي بصون القيم التقليدية في مواجهة ما يُصور على أنه انحلال أخلاقي غربي.

غير أن الاتهامات الموجهة ضد ليونيد سلوتسكي شجعت نساء أخريات على التحدث جهارا عن تعرضهن للتحرش، من بينهن الصحافية إيلينا كريفياكينا في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية المؤيدة للكرملين.

كذلك عمدت الصحافية في القسم الروسي في "بي بي سي" فريدة رستموفا الأربعاء إلى التنديد بسلوتسكي في رسالة عبر "فيسبوك" دعت فيها زميلاتها إلى "عدم الخوف من التحدث" عن هذه الحالات.

ورأت اليونا بوبوفا رئيسة جمعية "ذي دبليو بروجكت" النسوية أن "هؤلاء النساء اللواتي يرفعن الصوت هن بطلاتنا، هن يسعين لفرض التغيير في المجتمع الروسي".

لكنها أوضحت "أنا واقعية، ثمة احتمالات كبيرة بألا يحصل شيء لسلوتسكي. غير أن شجاعتهن ستلهم نساء أخريات على رفع الصوت: هذا برأيي انطلاق نسخة روسية من حركة #مي تو".

غيّري عملك

بعد انطلاقها في الولايات المتحدة إثر الاتهامات الموجهة للمنتج الهوليوودي النافذ هارفي واينستين بالتحرش الجنسي أو الاغتصاب، لاقت حركة #مي تو استقبالا باردا في روسيا حتى أن ممثلات روسيا دافعن عن واينستين.

فقد نصحت انيا كوزنيتسوفا عبر موقع "ميدوزا" النساء "بعدم التصرف مثل المومسات"، فيما اعتبرت ليوبوف تولكانينا أنه من "الرائع" تعرض المرأة للتحرش "من رجل يملك هذا القدر من السلطة" مشيرة إلى أن "الخطأ الفادح الوحيد مصدره النساء اللواتي يتحدثن عن الموضوع".

ونال النائب سلوتسكي الذي اتهم منتقديه بالسعي لجعله "هارفي واينستين الروسي"، دعما شبه كامل من زملائه في مجلس الدوما بينهم نساء كثيرات.

وقالت رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة تمارا بليتنيفا في تصريحات لموقع "غازيتا"، "نحن لسنا في أميركا أو أوروبا. لماذا علينا نسخ كل شيء؟".

وتوجه رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فلودين الأربعاء لصحافية بالقول "هل تخافين من العمل في الدوما؟ إذا كان الأمر كذلك غيّري عملك".

فراغ تشريعي

بعدما كان الاتحاد السوفياتي رائدا في مجال حقوق المرأة إذ منح حق النساء في الانتخاب في 1917 والحق في الإجهاض في 1920، سجلت روسيا تراجعات ملحوظة على هذا الصعيد في السنوات الماضية بينها على سبيل المثال إقرار قانون يلغي تجريم أعمال العنف الأسري في مطلع 2017.

ولم تلق الصحافيات اللواتي رفعن الصوت ضد سلوتسكي دعما برلمانيا علنيا إلا من نائبة واحدة هي أوكسانا بوشكينا التي أبدت أسفها إزاء الفراغ القانوني الذي يحيط بحالات التحرش الجنسي.

وعند إعلان بوشكينا رغبتها في إنجاز قانون "يرغم الرجال على التحكم بأيديهم وعواطفهم" في العمل، تلقت جوابا مفاده أن "الجعل من هذا القانون حقيقة يتطلب 15 عاما"، وفق تصريحات تلفزيونية لها.

أما الناشطة النسوية اليونا بوبوفا فرأت أن الأولوية تكمن في توفير "منصة آمنة كي تتمكن النساء من التحدث بحرية" لكن أيضا "أدوات بسيطة مثل منع اقتراب المتحرشين من ضحاياهم".

وقالت "عدد النساء في روسيا يفوق الرجال بـ12 مليونا، نحن أكثرية تتم معاملتنا كما لو كنا أقلية"، لكنها وعدت بأن "صوتنا سيُسمع في نهاية المطاف".