مدرب روسيا ينفي وجود عنصرية في الملاعب تستدعي محارباتها

موسكو - قلل مدرب منتخب روسيا لكرة القدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف الأربعاء من المخاوف بشأن تأثير العنصرية والشغب في كرة القدم المحلية على كأس العالم التي تستضيفها بلاده في حزيران/يونيو.

والمفارقة ان الثقة التي تحدث بها تشيرتشيسوف، أتت في يوم تلقى فيه بطل روسيا سبارتاك موسكو عشر مرات، إنذارا على خلفية هتافات عنصرية لمشجعيه في مباراة الـ "دربي" ضد غريمه لوكوموتيف.

وقال تشيرتشيسوف في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية، "لا اعتقد بأن لدينا عنصرية على نطاق واسع تستدعي محاربتها".

أضاف حارس المرمى الدولي السابق "مثيرو الشغب ("هوليغانز")؟ لم أر أي ظهور جدي لهم".

ويرصد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع اللجنة المنظمة لكأس العالم عن كثب العنصرية والعنف، قبل أشهر من استضافة روسيا لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

واشارت شبكة مناهضة التمييز والعنصرية في كرة القدم الاوروبية الى حدوث 89 حالة من هذا النوع في مباريات روسية في موسم 2016-2017، وذكرت ايضا ان السلطات الروسية تقوم بحملة ضد العنصرية قبل استضافة المونديال من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو، الا ان اللاعبين لا يزالون عرضة للهتافات العنصرية. وارتفعت هذه الحالات في العقد الاخير مع تعاقد الاندية الروسية الغنية مع لاعبين برازيليين وأفارقة.

وأصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الروسي للعبة الاربعاء تحذيرا الى سبارتاك موسكو بعد هتافات عنصرية لمشجعيه استمرت نحو دقيقة ضد حارس مرمى لوكوموتيف، البرازيلي غييرمو ماريناتو.

ونقلت وكالة الانباء "ار سبورت" عن رئيس اللجنة ارتور غريغوريانتس قوله "درسنا التسجيل المصور والصوتي (للمباراة)، وسمعنا 50 ثانية من الهتافات العنصرية"، مؤكدا ان سبارتاك يواجه خطر اقفال جزئي لمدرجات ملعبه أمام المشجعين في حال تكررت مثل هذه الهتافات.

وسبق لمشجعي سبارتاك ان استهدفوا الحارس ماريناتو في مسابقة الكأس والكأس السوبر هذا الموسم ايضا. وأشار غريغوريانتس الى ان سبارتاك "تلقى الآن (تحذيرا نهائيا) في الدوري الروسي ايضا".

واصبح الشغب مشكلة اساسية بالنسبة الى روسيا منذ انخرطت مجموعة منظمة من مشجعيها في إشكالات مع مشجعين انكليز قبل لقاء المنتخبين في مدينة مرسيليا الفرنسية، على هامش كأس أوروبا 2016.

وجددت أعمال الشغب التي شهدتها شوارع اسبانيا بين مشجعين لسبارتاك موسكو واتلتيك بلباو الشهر الماضي، المخاوف من ان تكون حملة روسيا ضد مثيري الشغب غير كافية.

لكن تشيرتشيسوف اكد وجود "حالات معزولة (من مثيري الشغب)، وكما في الدول الأخرى، يتم معاقبة هؤلاء الأشخاص"، مشيرا الى ان روسيا نظمت بنجاح كأس القارات العام الماضي، وشعوره بالثقة مع اقتراب كأس العالم.