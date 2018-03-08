مئة تغريدة لترامب في كتاب ساخر

باريس - ألهم استخدام دونالد ترامب المفرط لخدمة تويتر كاتبين فرنسيين لتأليف كتاب صدر الأربعاء في فرنسا وبلجيكا يتضمن توصيفا ساخرا للرئيس الأميركي من خلال تشكيلة من "أفضل" تغريداته.

هذا الكتاب الذي يحمل عنوان "ترامب في مئة تغريدة" أنجزه مؤلف القصص المصورة فرنسوا بوك وكاتبة السيناريو فانيسا دوامل.

ويقدم هذا الكتاب الصغير الواقع في 128 صفحة صورة كاريكاتورية عن الرئيس الأميركي الخامس والأربعين الذي انتخب سيدا للبيت الأبيض في 2016.

وقال فرنسوا بوك خلال تقديم الكتاب في بروكسل إن ترامب يملك "بحسه الفكاهي غير المتعمد" و"المباشر" ومظهره "الأشبه بالمهرجين"، "كل خصائص شخصيات القصص المصورة".

وأضاف بوك "هو يفكر بأمر ويقوله من دون مواربة" "ويجيب من دون أي تفكير".

ويضم الكتاب تغريدات حقيقية يعود أقدمها لسنة 2009، مواقف حمل فيها ترامب على هيلاري كلينتون وميريل ستريب والمكسيكيين إضافة إلى أخرى مشككة في التغير المناخي. كذلك يشمل تغريدات أخرى مزيفة يمكن للقارئ التعرف إليها في آخر الكتاب.

غير أن مؤلفي الكتاب يؤكدان أن العمل يضم "ثلاث تغريدات متخايلة فقط"، وهما أشارا إلى أنهما "جمعا" تصريحات مختلفة عن الموضوع عينه كما نشرا مقتطفات من مقابلات أو برامج تلفزيونية.

وفي مقابلة تعود للعام 2006، عمد ترامب إلى التغزل بجمال ابنته ايفانكا الموجودة إلى جانبه قائلا "لو لم تكن ابنتي، لكنت على الأرجح سعيت لمواعدتها".

كذلك يذكّر الكتاب بأن دونالد ترامب أرسل على مدى أكثر من 25عاما صورا ليديه إلى صحافي في مجلة "فانيتي فير" سخرت من شكل أصابعه.

ورد ترامب على هذه الصحافي في تصريحات أوردتها صحيفة "نيويورك بوست" في 2011 "اصابعي طويلة وجميلة على غرار باقي أجزاء جسمي كما توثقه شهادات كثيرة".