فرار كبير لمدنيي الغوطة أمام كثافة نيران النظام

دوما (سوريا) - بين السيارات التي تمضي مسرعة واحدة تلو الأخرى، يقود أبوقاسم قطيعاً صغيراً من الأغنام بعد فراره من القصف الذي طال بلدته قبل وقت قصير من سيطرة قوات النظام عليها في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

ممسكاً عصا بيد ومنديلا أخضر بيد أخرى، يسير هذا الرجل مع قطيعه في أحد شوارع مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية المحاصرة بعدما ترك كل شيء خلفه.

ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية "خرجنا من بيت سوى الى هنا تحت القصف. ثيابنا وكل شيء بقي هناك".

ويضيف أبو قاسم ذو البشرة السمراء "الوضع لديناً منته بشكل كامل. لا لباس. ولا طعام أبداً".

وفر العديد من سكان بيت سوى والبلدات المجاورة الأربعاء على وقع الغارات الكثيفة التي شنتها قوات النظام قبل أن تتقدم وتتمكن من السيطرة على بيت سوى وبلدات اخرى.

وتشن قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف جوي وصاروخي ومدفعي كثيف، ما تسبب بمقتل أكثر من 860 مدنياً بينهم أكثر من 180 طفلاً، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وبعد أسبوع، بدأت قوات النظام اشتباكات ضد الفصائل على خطوط التماس قبل أن تصعد هجومها الأسبوع الماضي وتتمكن من التقدم والسيطرة على أكثر من نصف مساحة المنطقة المحاصرة.

ومنذ العام 2013، يعيش قرابة 400 ألف مدني في ظل حصار خانق فرضته قوات النظام على المنطقة. ومنذ بدء الهجوم الأخير، تفاقمت معاناة المدنيين الذين باتوا عاجزين عن تأمين قوتهم اليومي جراء كثافة القصف.

ويقول أبو قاسم "لا شيء لنأكله أبداً الا الغنم الذي أخرجناه" مشيراً الى انه اضطر لترك بضعة ابقار يملكها في البلدة.

فرش وسجاد في دوما، حيث يكاد لا يخلو مبنى من الدمار فيما الركام يغلق بعض الشوارع والأزقة، تمكن أبو قاسم من بيع غنمتين صغيرتين، كل واحدة مقابل مبلغ يقارب العشرين دولاراً.

وشهدت شوارع المدينة حركة سيارات مسرعة ونازحين اتوا من البلدات المجاورة التي تعرضت لقصف كثيف.

وقال شهود إن بعض النازحين كانوا يقودون سياراتهم داخل دوما بطريقة جنونية من شدة الذعر والخوف.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، دفع تقدم قوات النظام أكثر من عشرة الاف شخص الى النزوح من مناطق عدة كجسرين وبيت سوى وحمورية باتجاه دوما وغرب الغوطة الشرقية.

وفي شوارع دوما، شوهد رجال وشبان يجرون عربات او على متن سيارات ودراجات محملة بالفرش والسجاد او الاخشاب والخزانات البلاستيكية فيما يمكن رؤية سحب الدخان المنبعثة من مناطق مجاورة.

وتعتزم الامم المتحدة الخميس استكمال توزيع مساعدات في مدينة دوما.

ودخلت اول قافلة مساعدات الغوطة الشرقية الاثنين، إلا أن العملية توقفت بسبب الغارات الجوية على المنطقة والتي تسببت بمقتل 68 مدنيا على الاقل، وفق المرصد.

ودعا الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الثلاثاء أطراف النزاع الى "السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى ايصال المواد الاساسية لمئات آلاف الاشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة اليها".

وفي شارع تحيط به الأبنية المدمرة، سار أبو ناظم (80 عاماً) على كرسي نقال يبحث عمن يساعده لتأمين لقمة تسد جوعه.