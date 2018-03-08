عودة غير موفقة لشارابوفا في دورة انديان ويلز للتنس

لوس انجليس - سقطت الروسية ماريا شارابوفا عند الاختبار الاول بخسارتها امام اليابانية ناومي اوساكا 4-6 و4-6 الاربعاء في مشاركتها الاولى بعد غياب ثلاثة اعوام في دورة انديان ويلز الاميركية للتنس.

وسبق للروسية ان توجت في هذه الدورة عامي 2006 و2013.

وتراجع تصنيف شارابوفا الى المركز 41 عالميا نتيجة غيابها 15 شهرا عن الملاعب بسبب ثبوت تناولها مادة ملدونيوم المحظورة مطلع 2016، والاصابات المتكررة التي تعرضت لها عقب ذلك ما ادى الى انسحابها من العديد من الدورات.

وقالت شارابوفا (30 عاما) المصنفة اولى في العالم سابقا "اردت فعلا ان احقق نتائج جيدة في هذه الدورة والتقدم فيها، ولكن يجب ان انتظر العام المقبل لفعل ذلك".

وعانت الروسية من سوء ضربات الارسال فارتكبت ستة اخطاء مزدوجة، ونجحت فقط في 25 بالمئة من النقاط على ارسالها الثاني، وخسرت ارسالها خمس مرات في المباراة.

ولم تحقق شارابوفا الكثير في مشاركاتها هذا العام، فخرجت من الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة بخسارتها امام الالمانية انجيليك كيربر، وانسحبت من الدور الاول لدورة دبي بسبب الاصابة.

من جهتها، قالت الشابة اليابانية اوساكا البالغة من العمر 20 عاما "انه شرف كبير ان اواجهها، كنت اشاهد مبارياتها على شاشة التلفزيون عندما كنت صغيرة".

وتلتقي اوساكا في الدور الثاني البولندية إنييسكا رادفانسكا المصنفة ثانية في العالم سابقا والثانية والثلاثين حاليا.

واعفيت المصنفات الـ 32 الاوليات من خوض منافسات الدور الاول.

وتعود للمشاركة في الدورة الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس حاملة اللقب بعد غياب لاكثر من عام بسبب الحمل والانجاب.

وصنفت الرومانية سيمونا هاليب، بطلة نسخة 2015، والدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة 2011، اولى وثانية على التوالي في الدورة.