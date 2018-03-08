'المسيرة الطويلة' .. من الرياضة إلى القتل الأميركي

بيروت ـ عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت صدرت النسخة العربية من رواية "المسيرة الطويلة The Long Walk " للروائي الأميركي ستيفن كينغ، وترجمة أوليغ عوكي.

تقول الحكاية، كل سنة، في اليوم الأول من شهر مايو، يلتقي مئة فتى مراهق للمشاركة في حدث معروف في كل أنحاء الدولة تحت اسم "المسيرة الطويلة"، وقد بينت النتيجة المختارة لهذه السنة "راي غازاتي" البالغ السادسة عشرة من عمره، إنه يعرف قواعد اللعبة: أن التحذيرات تصدُر إذا أبطأ تحت السرعة المسموحة، إذا تعثَّر، إذا جلس، وأنه بعد ثلاثة تحذيرات... يحصل على بطاقة. وما يجري عندها يخدم كتذكير مروَّع إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد في المسيرة – الشخص الذي يصمد إلى النهاية. وفي هذه المنافسة المُطلقة فقط الموت يستطيع أن يمنعه من الوصول إلى خط النهاية!!

المنطلق الأولي للحكاية يقوم على ظهور نوع من ألعاب الموت، يشترك فيه مائة شاب كل سنة ويمثل كل واحد منهم مدينة من المدن الأميركية، وبتشجيع جمهور عريض، ونقل المسابقة إلى شاشات التلفزيون.

ولعبة الموت هذه تتطلب من الشباب المائة الذين دخلوها طوعاً، السير دون انقطاع في الطرق الأميركية، وكلما انتهوا من طريق انتقلوا للطريق الذي يتصل به، ويكون على الجيش مواكبتهم بعربات مدرعة، ومن تقل سرعته عن أربعة كيلومترات في الساعة يتلقى إنذاراً، يليه إنذار آخر بعد دقائق، إن لم يستطع زيادة سرعته، وهكذا إلى أن تتراكم الإنذارات؛ ولكي يسقط عن اللاعب إنذار ما عليه سوى الاستمرار في السير بسرعة لا تقل عن أربع كيلومترات في الساعة لمدة ساعتين، ومن يقع عليه أربعة إنذارات يتم قتله فوراً بإطلاق النار عليه من قبل الجيش. سوف يتساقط اللاعبون قتلى واحداً تلو الآخر، ولن يبقى سوى لاعب واحد هو بطل الحكاية.