غوارديولا يتحسر على أداء سيتي امام بازل

وصف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أداء فريقه في الشوط الثاني أمام بازل بأنه "سيء للغاية" وقال إن الاستحواذ كان بلا فائدة في الهزيمة 2-1 أمام منافسه السويسري في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وتأهل سيتي بالفوز 5-2 في مجموع المباراتين بفضل انتصاره 4-صفر في الذهاب في سويسرا وبينما أشرك غوارديولا تشكيلة ضعيفة باستاد الاتحاد فلم يكن سعيدا بالهزيمة الأولى على أرضه في أكثر من عام.

وأكمل سيتي 978 تمريرة وهي الأكثر لأي فريق في دوري الأبطال منذ بدء الاحصاءات في 2003 لكن غوارديولا لم يكن معجبا.

وقال غوارديولا للصحفيين "الشوط الأول كان جيدا لكننا نسينا أن نهاجم في الشوط الثاني. نسينا أن نلعب. نمرر الكرة لكي نعثر على مساحات ونهاجم. تمرير الكرة بدون هدف غير مفيد والشوط الثاني كان سيئا للغاية".

"ليس من السهل اللعب بعد التقدم 4-صفر. حاولنا وتحدثنا حول ذلك واعتقد أننا أظهرنا في الشوط الأول أننا نريد الفوز بالمباراة. صنعنا العديد من الفرص وكنا جيدين".

وأضاف "لكن بعد التعادل 1-1 في الشوط الثاني لم يحدث ذلك. فقط كنا نمرر الكرة بدون هدف وعندما يحدث ذلك فهذه ليست كرة قدم".

وتوقف سجل سيتي الخالي من الهزيمة على أرضه عند 36 مباراة متتالية بجميع المسابقات واعترف المدرب الاسباني أن اختيار التشكيلة اثرت على نتيجة مباراة الإياب.

وقال "في جميع أندية العالم عندما تقوم بستة أو سبعة تغييرات فالفريق سيكون مختلفا دائما".

"لهذا كنت مصرا على أن نبدأ بشكل جيد وفعلنا ذلك في الشوط الأول. في الشوط الثاني كنا نمرر الكرة بدون فائدة. كل شيء كان بطيئا وبدون إيقاع".

وأشاد غوارديولا بلاعبه الانكليزي فيل فودين البالغ عمره 17 عاما الذي قدم أداء واثقا في ظهور النادر في التشكيلة الأساسية".

وقال "كان جيدا. في الشوط الثاني مع ليروي (ساني) هما فقط من حاولا أن يلعبا بقوة".