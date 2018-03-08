توتنهام مصدوم من خروجه المخيب من دوري الابطال

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه دفع ثمنا باهظا لارتكاب خطأين لينتهي حلمه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس الأربعاء.

وكان توتنهام، الذي لم يخسر في آخر 17 مباراة بجميع المسابقات قبل مواجهة يوفنتوس وانتصر على أرضه على ريال مدريد هذا الموسم، في طريقه لدور الثمانية عندما منحه سون هيونغ-مين التقدم في الشوط الأول و3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبدا أن توتنهام يسيطر على الأمر لكن بطولة دوري الأبطال أثبت أنه لا يوجد أي مجال للخطأ.

وفي الدقيقة 64 غفا دفاع توتنهام عندما حصل سامي خضيرة على فرصة إرسال تمريرة عرضية بضربة رأس إلى غونزالو هيغوين غير المراقب ليضع الكرة داخل المرمى بسهولة من مدى قريب.

وبعد ذلك بثلاث دقائق وضع هيغوين وسط مشاهدة من دفاع توتنهام زميله باولو ديبالا في مواجهة مع الحارس هوغو لوريس ليهز الشباك.

وكانت صدمة قوية لتوتنهام الذي رغم رد فعله القوي فإنه فشل في اللحاق بمنافسيه المحليين ليفربول ومانشستر سيتي في دور الثمانية.

وقال بوكيتينو، الذي لم يحصد أي لقب مع توتنهام رغم التطور الكبير في الفريق منذ توليه المسؤولية في 2014، للصحفيين "ارتكبنا خطأين واهتزت شباكنا مرتين".

"يمكنني فقط القول إن يوفنتوس بالطبع فريق رائع. لو حصل على فرصة أو اثنتين يمكنه التسجيل".

وأضاف "قدمنا أداء مذهلا لكننا خسرنا ويجب أن نفكر بإيجابية من أجل المستقبل".

ورفض بوكيتينو إلقاء اللوم على نقص خبرة لاعبيه في البطولة الأعلى مكانة في أوروبا.

وقال المدرب الأرجنتيني الذي يحتل فريقه المركز الرابع في الدوري في ظل عدم تعرضه لأي خسارة منذ ديسمبر/كانون الأول "لا يوجد افتقار للخبرة أو للتركيز".

"عندما تقيم المباراة وتشاهدها مرات ومرات. اعتقد أن لأكثر من 70 دقيقة توتنهام كان أفضل كثيرا وصنعنا العديد من الفرص".

وتابع "نافسنا أمام فريق قوي مثل يوفنتوس وسيطرنا. في المباراتين كنا الطرف الأفضل لكن على هذا المستوى ففي ثلاث دقائق أصبحت الأمور في مصلحة يوفنتوس".

وقال لوريس إن يوفنتوس أظهر قوته عقب الحديث عن أنه ليس مرشحا للفوز بعد تفوق توتنهام عليه في تورينو خلال سير اللقاء.

وأضاف الحارس الفرنسي "المنافس لديه شخصية قوية. حافظ على هدوئه وقلب المباراة لصالحه".