الهلال يتوق لتجاوز تعثره آسيويا

الرياض - يسعى الهلال إلى تجاوز تعثره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وإحكام قبضته على صدارة الدوري السعودي عندما يحل ضيفا على الاتفاق الجمعة في الدمام في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

ويسير الهلال المتصدر برصيد 49 نقطة بثبات نحو الاحتفاظ باللقب، ويطمح في تجاوز أزمة تعادله أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا وتخطي عقبة مضيفه الصعبة للاقتراب أكثر من البطولة خصوصا في حال تعثر الأهلي الوصيف أمام القادسية.

وبدوره، يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 30 نقطة، وهو لم يتذوق طعم الخسارة في آخر سبع مباريات في البطولة، ففاز في أربع وتعادل في ثلاث.

ويتطلع الأهلي إلى العودة بالنقاط الثلاث عندما يواجه القادسية بالخبر.

الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الرائد، يقدم مستويات جيدة ويحقق نتائج مميزة في الفترة الأخيرة خصوصا بعد تكامل صفوفه التي شهدت عودة هدافه السوري عمر السومة الذي قد يشارك أساسيا في مباراة الغد بحثا عن الفوز للمحافظة على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويأتي القادسية في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، وهو نجح في العودة الى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية عندما تجاوز الباطن برباعية.

لاعب خط وسط القادسية البرازيلي بيسمارك فيريرا شدد على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي بقوله "اللقاء يتطلب الكثير من التركيز واستغلال جميع الفرص المتاحة للفريق، فلا مجال للتفريط لان المباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين، وسنبذل قصارى جهدنا لكسب نقاط المباراة والإبتعاد عن مناطق الخطر".

وتابع "منافسة الاهلي على لقب الدوري لن تغير شيئا بالنسبة لنا كلاعبين فنحن نركز على ما يحتاجه فريقنا وهي الثلاث نقاط بعيداً عن حالة الفريق المنافس".

وتبرز في هذه المرحلة مباراة الاتحاد الثامن برصيد 30 نقطة مع النصر الثالث وله 37 نقطة السبت.

وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة احد مع الرائد، والسبت الفيصلي مع الفتح والتعاون مع الباطن والشباب مع الفيحاء.