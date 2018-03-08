بروكسل تجهز ترسانة اجراءات في مواجهة حمائية ترامب

باريس/واشنطن – قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية بيار موسكوفيسي الخميس إن الاتحاد الأوروبي يملك "ترسانة اجراءات" للرد في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والالمنيوم، مضيفا أن المفوضية الأوروبية تحتفظ أيضا "بحق نقل الخلافات المحتملة إلى منظمة التجارة العالمية".

وقال موسكوفيسي لتلفزيون "بي اف ام" واذاعة مونتي كارلو "اذا ثبت ترامب هذه الاجراءات، عندها لدينا ترسانة كاملة".

وكان المفوض الأوروبي يرد على سؤال عن مخاطر حرب تجارية بعد اعلان ترامب رغبته في فرض رسوم كبيرة على واردات الفولاذ والالومنيوم.

وحذرت أوروبا والصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من ردهما إذا نشبت حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول من الاتحاد الأوروبي إن الرد قد يستهدف أيضا السلع القادمة من مناطق نفوذ الحزب الجمهوري الذي ينتمي ترامب له.

وحذرت بعض الدول الأخرى من رد فعل شديد التسرع تجاه خطة ترامب التي أثارت انتقادات داخلية وكذلك في أسواق المال العالمية خاصة في كندا التي قد تتكبد الخسارة الأكبر نظرا لعلاقاتها التجارية الوثيقة مع الولايات المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي تحدث بنبرة صارمة.

وتشمل الاجراءات الأوروبية عددا كبيرا من العناصر. وتنص الاجراءات الأولى التي قدمتها المفوضية الأربعاء على "اجراءات مضادة تتعلق بامتيازات تم الاتفاق عليها بشأن منتجات بينها البرتقال والتبغ والويسكي" الأميركي.

وقال موسكوفيسي إن الهدف هو الوصول بذلك إلى "منتجات يتم تصنيعها في دوائر" يسيطر عليها الجمهوريون من حزب دونالد ترامب وخصوصا تلك المرتبطة برئيس مجلس النواب بول راين.

وأضاف أن "الهدف هو افهام الكونغرس أنها خسارة للجميع"، مشيرا أيضا إلى "اجراءات إنقاذيه" لتجنب اغراق السوق الأوروبية بكميات من الفولاذ لا يمكن تصريفها في الولايات المتحدة.

وقال موسكوفيسي "علينا ألا نقبل بأن يصبح كل طرف لا يهتم إلا بمصالحه في العالم وعلينا الابقاء على التعددية. الحمائية ليست الرد اطلاقا. الحمائية هي النزعة القومية، إنها الحرب والحرب لا تؤدي سوى إلى خاسرين".

ووعد ترامب الخميس بالمرونة مع "الأصدقاء الحقيقيين" لبلاده في ما يتعلق بفرض رسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم.

وقال في تغريدة "علينا أن نحمي ونبني صناعات الفولاذ والألمنيوم لدينا مع ابداء مرونة كبيرة وتعاون مع من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ويعاملوننا معاملة منصفة في مجالي التجارة والدفاع"، مضيفا أنه سيلتقي مسؤولي القطاع بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الجمهوري أعلن قبل أسبوع عن نيته فرض رسوم تبلغ 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ و10 بالمئة على الالمنيوم ليحيي بذلك شبح حرب تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بدءا بكندا أول شريك تجاري ومصدر للفولاذ.

ويمكن أن يصدر الرئيس الأميركي رسميا قرار فرض هذه الرسوم اعتبارا من الخميس.

وفي مواجهة رد الفعل الذي اثاره اعلان ترامب، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز الأربعاء إنه قد تكون هناك بعض "الاستثناءات" للمكسيك وكندا شريكتا الولايات المتحدة في اتفاق التبادل الحر (نافتا) الذي يعاد التفاوض بشأنه "وربما دول أخرى".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في الادارة الأميركية أنه سيتم اعفاء كندا والمكسيك لثلاثين يوما. ويمكن تمديد هذا الاستثناء بعد ذلك في حال تحقيق تقدم في المفاوضات حول "نافتا".