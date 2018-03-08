حركة دؤوبة في أول مدرسة لتعليم السعوديات القيادة

الرياض - أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الخميس بدء البرنامج التجريبي للتدريب على قيادة السيارة، وذلك عبر أول مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة في المملكة.

وقالت الجامعة في حسابها على تويتر: "تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، جامعة الأميرة نورة تبدأ اليوم البرنامج التجريبي لتدريب النساء على مهارات قيادة السيارة".

ونشرت مع التغريدة صورًا من أول مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن البرنامج التجريبي للتدريب بجامعة الأميرة نورة "سيتم من خلاله تدريب 60 سيدة".

وبينت "واس" أن البرنامج ينطلق "بعد الانتهاء من تأهيل الدفعة الأولى من المدربات اللاتي خضعن لتدريب مكثف ومقنن اجتزن بعده اختبار الحصول على رخصه التدريب على تعلم قياده السيارة".

وأوضحت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل إنه "تم الانتهاء من تدريب عدد 150 مدربة سعودية والعمل جاري على تدريب عدد مماثل".

وبينت أن الجامعة بصدد بدء المرحلة التنفيذية التي تستقبل فيها جميع الراغبات في تعلم قيادة المركبات من جميع الأعمار والفئات التي تنطبق عليهن الشروط سواء من المواطنات أو المقيمات، دون أن تحدد موعدًا لذلك.

وبينت أن عدد المتقدمات الراغبات بتعلم مهارات قيادة المركبات وصل إلى 54 ألفًا و126 متقدمة.

وكانت المدرسة قد دعت في فبراير/شباط الراغبات في تعلم قيادة السيارة للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني.

وبينت العميل أن المدرسة تعد الأولى والحصرية في الرياض، وأن الجامعة بادرت بإعلانها عن هذا المشروع التنموي رغبة منها في الإسهام بتأهيل النساء وتحضيرهن للاستفادة من الأمر الملكي التاريخي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017 أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءًا من يونيو/حزيران، "وفق الضوابط الشرعية" للمرة الأولى في تاريخ السعودية.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم.