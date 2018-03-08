الصين أكبر منشأ للمليارديرات العصاميات

بكين - تصدرت 4 سيدات أعمال صينيات عصاميات جمعن ثروتهن بجهدهن وتفانيهن في العمل قائمة النساء المليارديرات التي تضمنها تقرير الثروة العالمي لعام 2018 الصادر عن معهد هورون الصينية للأبحاث.

وذكر تقرير معهد هورون الذي نشره مؤخرا أن تشو كونفاي مالكة شركة "لينس تكنولوجي" التقنية، التي تزود هواتف وكمبيوترات شركات كبرى بينها أبل وسامسونغ وهواوي زجاج الشاشات تربعت على صدارة القائمة بثروة قدرها 9.8 مليارات.

وظهرت تشو التي تنحدر من أصول ريفية فقيرة بقائمة فوربس للمليارديرات الصادرة هذا الأسبوع، وحلت في المركز السادس عشر كأغنى امرأة في العالم، وجمعت السيدات في المراكز السابقة لها ثرواتهن عبر الزواج أو الحصول على ميراث.

وهيمنت الصينيات على 78 بالمئة من قائمة هورون للمليارديرات العصاميات التي شملت 184 شخصية، وحصدن 28 مركزًا من الخمسين مركزًا الأوائل.

وتضمنت قائمة هورون للنساء الثريات اسم 102 امراة بينهن 64 صينية.

وتمكنت تشو من اقتناص المرتبة الأولى بعدما اجتازت مطورة العقارات تشن لي هوا.

وتراجعت تشن رئيسة شركة فو واه إنترناشونال إلى المرتبة الثالثة مع ثبات ثروتها عند 8.1 مليار دولار، فيما وصلت وو ياغون إلى المركز الثاني بعدما قفزت ثروتها بنسبة 83 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار.

وأحتلت الأميركية ديان هندريكس رئيسة شركة موارد البناء يه بي سي سابلاي وهي واحدة من أكبر شركات الأسقف والنوافذ في الولايات المتحدة، المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 6.2 مليار دولار.