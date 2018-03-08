   
 
 

First Published: 2018-03-08

الطب يهتدي للمشتبه به الأول في التسبب بفقدان السمع
 

باحثون أميركيون يكتشفون ان إيقاف نشاط إنزيم محدد في الجسم باستخدام مركبات دوائية يحمي من الصمم الناجم عن الضوضاء أو تناول أدوية معينة.
 

ميدل ايست أونلاين

مثبطات تمنع موت خلايا الأذن الداخلية

واشنطن - قال باحثون أميركيون إنهم اكتشفوا أن إيقاف نشاط إنزيم في الجسم "CDK2" باستخدام مركبات دوائية يمكن أن يحمي من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء أو تناول أدوية معينة تؤثر على السمع.

جاء ذلك في دراسة أجراها باحثون في مستشفى "سان جود" لبحوث الأطفال بالولايات المتحدة ونشروا نتائجها، في عدد الأربعاء، من دورية "Journal of Experimental Medicine" العلمية.

وأوضح الباحثون أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية لم توافق حتى الآن على أدوية تمنع أو تعالج فقدان السمع.

وفي إطار البحث عن أدوية فعالة لهذه الحالة المرضية، اكتشف الباحثون أن تثبيط إنزيم "CDK2" أدى إلي حماية الفئران من فقدان السمع.

وفحص فريق البحث بقيادة الدكتور جيان تسو، أكثر من أربعة آلاف عقار لاستكشاف مدى قدرتها على حماية خلايا قوقعة الأذن من الآثار الجانبية التي يسببها دواء "سيسبلاتين" الذي يستخدم لعلاج السرطان.

وحسب الفري يستخدم دواء "سيسبلاتين" لعلاج مجموعة متنوعة من السرطانات ولكنه يسبب فقدان السمع لـ70 بالمئة من المرضى.

وحدد الباحثون عشرة مركبات دوائية من مثبطات الإنزيم تحمى خلايا الأذن من التلف وتجرى الاختبارات السريرية حاليًا على أربعة مركبات منها تبين أنها أكثر فاعلية في تثبيط هذا الإنزيم.

واكتشف الباحثون أن المثبطات تمنع موت خلايا الأذن الداخلية التي تسهم في حفظ سمع الملايين من الناس حول العالم.

وقال الدكتور جيان تسو إن "وقف "CDK2" قد يوفر حماية قوية للأذن ويمكن أن يسهم في الوقاية والعلاج من فقدان السمع الناجم عن دواء 'سيسبلاتين' أو الضوضاء الشديدة".

ووفق منظمة الصحة العالمية يعاني 360 مليون شخص حول العالم، بينهم 32 مليون طفل، من فقدان السمع، بسبب العيوب الخلقية وعوامل أخرى.

ومن بين هذه العوامل: الأمراض المعدية، واستخدام أدوية، منها أدوية السرطان، والتعرض للضوضاء الشديدة.
 

حوار مفتوح غير مباشر بين اسرائيل ولبنان لحل نزاع حدودي

الرياض تنهي التكهنات حول موعد الطرح الأولي لأرامكو

بروكسل تجهز ترسانة اجراءات في مواجهة حمائية ترامب

قيادة السعوديات تضع قطاع السيارات على الطريق السريع للنمو

إعادة تأهيل الجهاديين الصغار معضلة أخرى بمخيمات النازحين

بغداد تقضي بإعدام شقيقة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة

خطط الإعمار بالأنبار دون تطلعات السكان

القمة الخليجية الأميركية في مباحثات ولي عهد أبوظبي وانتوني زيني

انتخابات الرئاسة المصرية تؤجل القمة العربية في الرياض

لا تبرئة لمتهم من حزب الله في جريمة اغتيال الحريري

الرسوم الأميركية المرتقبة تشعل حربا تجارية لا هوادة فيها

النساء رقما بمعادلة الترشحات في اول انتخابات نيابية بلبنان منذ 2009

من القتال الى البناء، الحشد الشعبي يوسع نفوذه في العراق

نصف الفلسطينيات عاطلات عن العمل في عيدهن العالمي

عاهل البحرين: لا بديل عن الرياض لحل أزمة قطر

 
>>