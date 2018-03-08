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رجة ثقة تضرب أسعار العملات الافتراضية

 

محاولة لسرقة العملات الرقمية تخفض قيمة البتكوين دون 10 آلاف دولار وتقلص قيمة عملة إيثريوم بنحو 3.14 بالمئة وريبل بضعف النسبة.
 

ميدل ايست أونلاين

حاجة ماسة لتقنين النظام المالي عالميا

واشنطن - نزلت عملة بيتكوين الافتراضية في تداولات الخميس دون 10 آلاف دولار وسط هبوط جماعي لباقي العملات مع تنامي المخاوف بشأنها والمخاوف من عمليات احتيال يتعرض لها المستثمرون.

وأعلنت بينانس أكبر منصات تبادل العملات الإلكترونية الاربعاء إنها أحبطت محاولة جريئة واسعة النطاق لسرقة العملات الرقمية للمستخدمين.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية مجتمعة خلال تداولات الخميس إلى 399.9 مليار دولار وهي المرة الأولى التي تهبط فيها دون 400 مليار دولار منذ 11 فبراير/شباط الماضي.

وبحلول الساعة (11:51 تغ) نزلت عملة بيتكوين الأكثر شهرة بنسبة 6.46 بالمئة إلى 9961 دولار بقيمة سوقية عند 170.3 مليار دولار.

وهبطت عملة إيثريوم بنحو 3.14 بالمئة إلى 763.39 دولارا فيما تراجعت عملة ريبل بنحو 6.09 بالمئة إلى 0.85 دولار.

ومطلع مارس/آذار دعا محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إلى تشريع ضخم يُنهي حقبة فوضى العملات الإلكترونية لتتساوى مع باقي الأنظمة المالية الأخرى.

وتتعرض العملات الإلكترونية بشكل عام إلى نقد واسع من جانب المسؤولين في عدد من الدول بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.
 

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