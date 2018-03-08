محرز يترك مصيره مع ليستر سيتي معلقا

لندن - رفض الجناح الدولي الجزائري رياض محرز في صفوف ليستر سيتي الخميس التأكيد ما اذا كان سيبقى ام لا مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، مشيرا الى ان علاقته مع ناديه جيدة.

وغاب محرز عن التدريب لمدة 10 ايام بعد اقفال سوق الانتقالات الشتوية اثر رفض ليستر التخلي عنه لصالح مانشستر سيتي، لكنه عاد وشارك مع فريقه وسجل للمرة الاولى بعد عودته هدف التعادل في مرمى بورنموث من ركلة حرة مباشرة نفذها بحرفنة عالية.

وقال محرز افضل لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز موسم 21015-2016 عندما قاد فريقه الى لقب تاريخي في الدوري المحلي، لشبكة "سكاي" البريطانية "في عالم كرة القدم، يأتي اللاعبون ويذهبون، لا اريد القول ما اذا كنت سأبقى او سأرحل".

وتابع "نتكلم دائما انا والنادي، كل شيء يسير بشكل جيد، وبالتالي سنرى ماذا سيحصل خلال الصيف. في الوقت الحالي انا لاعب في صفوف ليستر سيتي".

ودافع محرز عن قراره بالاعتكاف لبضعة ايام، لكنه زعم بان الانتقال الى سيتي سيكون "عملية جيدة" لاي لاعب اذا ما اعادوا اظهار رغبة بخدماته.

وقال محرز "ابتعدت عن المكان لانني اردت الحصول على بعض الوقت لكي افكر بالامور، كان الوضع صعبا للغاية. الانتقال الى مانشستر سيتي هو امر جيد للجميع، لكنه اصبح من الماضي. لقد اصبح الامر ورائي".