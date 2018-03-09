كريستال بالاس يريد العودة لنغمة الانتصارات في الدوري الانكليزي فريق 'النسور' يأمل في مفاجأة تشيلسي والفوز عليه بعد عودة نجمه زاها المتألق للتدريبات عقب تعافيه من إصابة في الركبة. ميدل ايست أونلاين لندن - من احمد عبداللطيف قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس المنتمي للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم إن ويلفريد زاها جناح الفريق عاد للتدريبات عقب تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها الشهر الماضي. وشكل زاها عنصرا أساسيا في صفوف بالاس هذا الموسم حيث سجل أربعة أهداف في الدوري الممتاز خلال 20 مباراة خاضها منذ البداية لكنه لم يشارك منذ أن خاض مباراة كاملة خلال التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد في الرابع من فبراير شباط الماضي على الرغم من انه تعرض للإصابة خلال هذه المباراة. وقال هودجسون خلال مؤتمر صحفي الخميس "تدرب ويلفريد بالكرة لفترة. تدرب بمفرده مع المسؤولين عن التعافي واخصائيي العلاج الطبيعي". "انضم لتشكيلة الفريق اليوم في حصة تدريبية معدلة". وأضاف هودجسون "يتعافى بشكل ملحوظ. سيتم مناقشة الوضع معه ومع الطبيعي واخصائي العلاج الطبيعي بشأن مدى استعداده للعودة". "هذا شيء ايجابي للغاية". وخسر بالاس ثلاث مباريات متتالية منذ التعادل مع نيوكاسل وهي مسيرة سيئة تكشف بشكل أكبر عن مدى اعتماد الفريق على لاعب منتخب ساحل العاج زاها ليوفر لحظات الابداع والتألق والطاقة الهجومية التي يحتاجها الفريق.