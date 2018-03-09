الشَّهاوي يحتفي شعريا بتوت عبدالوهاب عبدالمحسن

القاهرة ـ يقيم جاليري قرطبة أمسية شعرية للشَّاعر أحمد الشهاوي احتفاءً بمعرض "سيرة التوت" للفنان التشكيلي الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، وذلك في السابعة من مساء السبت العاشر من مارس/آذار الجاري.

ويقرأ الشاعر – في هذه المناسبة - مختارات شعرية من ديوانه الصادر حديثًا " لا أراني"، وديوانيْ "سماء باسمي" ، و"لسان النار"، والكتب الشعرية الثلاثة صدرت عن الدار المصرية اللبنانية.

ويحضر الأمسية شعراء وكُتَّاب وأكاديميون ونقاد وفنانون تشكيليون من مختلف الأجيال، ومحبو الشعر والفنون التشكيلية.

وتقدم الأمسية وتديرها الكاتبة والناقدة الدكتورة غرَّاء مهنا أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها الأسبق بكلية الآداب جامعة القاهرة .

يذكر أن جاليري قرطبة للفنون يقع في القاهرة، المهندسين، 3 أ شارع دجلة، المتفرع من شارع الفرات، المتفرع من شارع جامعة الدول العربية.

يقول الشاعر أحمد الشهاوي في بعض قصائده:

• يُتْمُ الرَّمْلِ

مظلومٌ هُو الرَّملُ

كلُّ كتابةٍ عليه تنْمحِي

مُداسٌ ولا أثرَ للخُطْوةِ

عطشانٌ والماءُ في نسيجهِ مخْطُوفٌ

مهزُومٌ لأن الخيولَ فشلتْ في صداقتهِ

وحاملُ فضائحَ

لأنَّهُ عارٍ من الألوان.

• عَمْيَاءُ وَلَا أَسْنَانَ لَهَا

فَمُ النَّارِ واسِعٌ

ولا أسْنَانَ لهْ

عَمْياءُ

ولا تَارِيخَ لمَوْلدِهَا

لأنَّ مِيلادًا لهَا فِي كُلِّ ثَانيةٍ

ويومَ تُحْدَفُ فيهَا

أوْ تَخْطِفُ شَجَرَتَكَ

أو تَسْرقُ البيْتَ

فلن تكونَ هناكَ فاتحةٌ

ولا عزفٌ لموسيقى البلادْ

ولا بَسْمَلةٌ لآياتِ الكِتَابْ

ولا قُبَلٌ قبلَ الوُصُولِ إلَى الأقَاصِي

فَالنَّارُ لمَّا تأكُلُ

لا تُفَرِّقُ بيْنَ مَقَامَيْنِ فِي المُوسِيقَى .

• الزَّمَانُ ولَدْنَاهُ مَعًا

كَعقاربَ سَاعةٍ

ندقُّ مَعًا

وندُورُ مَعًا

نتَعطَّلُ مَعًا

ويتَوقَّفُ قَلبَانا مَعًا

يضْرِبُنا المَاءُ معًا

وتلسَعُنا الشَّمسُ

ومَعًا نذهبُ إلى نعْشِ ”السَّاعَاتيِّ ”

وقد لا نعُودُ

رغْمَ أنَّ الزَّمَانَ ولدناهُ معًا.

• أوْسَعُ منْ كَوْنيْنِ

منْ إبرَةٍ

تمُرُّ ضحكتُكِ

والأغنيةُ التِي تحْفَظِينَ

والعيْنَانِ اللتانِ تتحَدَّيَانِ الشَّمسَ

فِي سِباقِ الأشِعَّةِ.

لكِنَّ البَخِيلَ الذي رفَضَهُ جِلدُكِ

مَرَّ منْ بَابٍ وسِيعٍ

كَمَا يمرُّ جملٌ أجْرَبُ

في صَحْراءَ لا تعْرِفُ طعْمًا لسِباقِ الوهَجْ.