سياسة الأرض المحروقة تحول الغوطة الى خراب

دمشق ـ تسعى الحكومة السورية مدعومة من روسيا وإيران لسحق المعارضة المسلحة قرب دمشق في حملة شرسة تقول منظمة أطباء بلا حدود إنها أودت بحياة أكثر من ألف شخص.

وقالت المعارضة التي تتهم الحكومة بانتهاج أساليب "الأرض المحروقة" إنها تلجأ إلى نصب كمائن أكثر فيما فقدت السيطرة عليه من أراض في محاولة لوقف تقدم قواتها.

وقال أبو محمد وهو مزارع يبلغ من العمر 32 عاما فر إلى دوما تاركا وراءه ماشيته ومعداته الزراعية "جئنا بسبب كثافة القصف".

وأضاف معلقا على الضربات الجوية الشديدة "وصولنا إلى هنا معجزة". وعن منزله السابق في بيت سوى قال الرجل "دمر تماما واحترق".

وستكون الهزيمة في الغوطة الشرقية أسوأ انتكاسة للمعارضة منذ خروجها من شرق حلب في أواخر عام 2016 بعد حملة حصار وقصف وهجوم بري مشابهة.

وقالت أطباء بلا حدود إن الهجوم أودى بحياة 1005 أشخاص وتسبب في إصابة 4829 آخرين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 915 مدنيا قتلوا خلال الثمانية عشر يوما الماضية منهم 91 سقطوا لأربعاء.

وقالت مسؤولة في الأمم المتحدة الخميس إن تقارير ذكرت أن القتال في الغوطة دفع كل سكان بلدات مسرابا وحمورية ومديرة إلى الفرار وكان عددهم في ديسمبر/كانون الأول نحو 50 ألف شخص.

وقال متحدث من المعارضة وهو حمزة بيرقدار من جماعة جيش الإسلام في تغريدة على تويتر الخميس إن المعارضة استردت بعض المواقع في هجوم مضاد.

وذكر المرصد السوري أن قتالا عنيفا يدور على عدة جبهات. وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع قوات الرئيس بشار الأسد إن الجيش سيطر على قرية حوش الأشعري وقاعدة عسكرية قريبة في الجزء الجنوبي من الجيب المحاصر.

قافلة قال المرصد إن المعارضة بدأت في قصف قريتين خاضعتين للحكومة تحاصرهما قوات المعارضة بشمال سوريا مما أسفر عن مقتل طفلين.

وقالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه تأجل دخول قافلة مساعدات للغوطة الخميس كما كان مقررا.

وقالت هنرييتا فوري المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "القوافل بحاجة للدخول بالغذاء والإمدادات وأقرب قافلة لم تفرغ سوى نصف حمولتها".

وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف شخص محاصرون في مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي تفرض الحكومة حصارا عليها منذ سنوات والتي كانت إمدادات الغذاء والدواء فيها توشك على النفاد بالفعل قبل الهجوم.

وقالت سيدة عرفت نفسها باسم أم محمود في رسالة صوتية "نحن نموت من الجوع وأولادنا يموتون من الجوع. الرحمة بنا".

وعرضت روسيا، أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، خروج مقاتلي المعارضة من الغوطة الشرقية بسلام مع عائلاتهم وأسلحتهم الشخصية، في اتفاق يشبه اتفاقات سابقة سمحت لمقاتلي المعارضة بالانسحاب إلى مناطق خاضعة لسيطرتهم على الحدود مع تركيا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إنه جرى فتح ممر آمن بالغوطة الشرقية في الجزء الجنوبي من الجيب المحاصر وذلك بخلاف ممر آخر قرب دوما.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إن بعض مقاتلي المعارضة يريدون قبول عرض المغادرة. وموقف المعارضة المعلن حتى الآن هو رفض العرض والتعهد بمواصلة القتال.

معارك مستعرة قال حسام الدين آلا سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ا الخميس إن العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية تستهدف "المنظمات الإرهابية بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".

وتقول موسكو ودمشق إن حملة الغوطة ضرورية لوقف القصف من المعارضة على العاصمة.

من ناحية أخرى اتهم رجال الإنقاذ ونشطاء المعارضة في الغوطة الشرقية الحكومة باستخدام غاز الكلور خلال الحملة.

وتنفي الحكومة ذلك نفيا قاطعا. واتهمت دمشق وموسكو مقاتلي المعارضة بتدبير هجمات الغاز السام من أجل اتهام دمشق باستخدام الأسلحة المحظورة.

وتبادل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لأفراد تبدو عليهم علامات صعوبة التنفس ويتم توزيع أقنعة أكسجين عليهم.

وقالت خدمة الخوذ البيضاء للإسعاف التي تديرها المعارضة إن اثنين من عمالها قتلا عندما ضربت مركبتهما الليلة الماضية مضيفة أن انتشار الدمار في الكثير من المناطق منع فرقها من الوصول إلى الكثير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقال قائد عسكري موال للحكومة السورية إن القطاع المتبقي من الأراضي التي تفصل القوات المتقدمة من الشرق والغرب لا يمكن استخدامه بالفعل لأنه يقع بالكامل في مرمى نيران القوات الحكومية مما يجعل من المستحيل على مقاتلي المعارضة العبور بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من الجيب. وأضاف أن هذا يعني "بالعلم العسكري" أن المنطقة تم تقسيمها.

وقال أبو أحمد الدوماني وهو مقاتل في جيش الإسلام على إحدى جبهات القتال "ما في شي ثابت. المعارك شغالة وما مكن تحسب شو راح يصير".