قيادة السيارة ضمن خطط أكثر من ثلثي السعوديات

الرياض - أعلن موقع تويتر أنّ 77 بالمئة من السعوديات يخططن لقيادة السيارات في 2018.

وقال بنجامين آمبن رئيس مبيعات تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة نشرتها، الخميس صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "77% من السعوديات يخططن لقيادة السيارات هذا العام".

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفي فيه نساء العالم منذ 1945، بعيدهن العالمي، وبما حققنه من مكتسبات.

وأضاف آمبن، استنادا إلى دراسة أجراها موقع تويتر"أنّ 16 بالمئة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة يحملن رخصة قيادة صالحة.

وأضاف أنّ 66 بالمئة من السعوديات يخططن للحصول على رخصة قيادة في 2018.

ووفق المصدر نفسه، فإن 87 بالمئة من السعوديين ذكورًا ونساءً، يملكون سيارة في الوقت الراهن، ويستبدل واحد من كل اثنين، سيارته بشكل منتظم.

ولم يوضح المسؤول في موقع تويتر خلال المقابلة مع عكاظ كيف أجريت الدارسة، ومتى أجريت، وحجم العينة.

وتشكّل السعودية إحدى أكبر الأسواق العالمية في تويتر كما تمثّل منطقة الخليج والسعودية على وجه الخصوص،من أكبر المجموعات استخدامًا للإنترنت بشكل عام.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/أيلول 2017 أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءًا من يونيو/حزيران المقبل "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (سعودية حكومية) الخميس، أن عدد السعوديات الراغبات بتعلم مهارات قيادة السيارات بلغ 54 ألفًا و126.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم.