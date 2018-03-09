تركيا تتذرع بمحاولة الانقلاب لاعتقال المزيد من المعلمين

اسطنبول - ذكرت وكالة أنباء الأناضول الجمعة أن الادعاء التركي أصدر أوامر باعتقال 92 معلما و94 آخرين في ثلاث عمليات تستهدف أشخاصا يشتبه بصلتهم بالشبكة التي تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب في 2016.

وأضافت وكالة الأناضول أن المعلمين، الذين استهدفتهم عملية جرت في مناطق متفرقة من أنقرة و19 إقليما آخر، كانوا يعملون في مدارس أغلقت سابقا بسبب اتهامات بأن لها صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وفي عملية أخرى بدأت في مدينة قونية بوسط تركيا وامتدت لتشمل 42 إقليما، أصدرت السلطات أوامر لاعتقال 84 مشتبها به.

وقالت وكالة الأناضول إن الشرطة اعتقلت ثمانية من أعضاء شبكة غولن وتبحث عن اثنين آخرين في عملية ثالثة تركز على مدينة مرسين وأربعة أقاليم.

وتشن السلطات التركية حملة قمع غير مسبوقة منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/حزيران 2016 شملت اعتقال وتسريح الآلاف بدعوى ارتباطهم بشبكة فتح الله غولن. كما اعتقلت سياسيين ونشطاء وصحافيين وأغلقت عشرات المؤسسات الإعلامية بذريعة ارتباطها أو ترويجها للإرهاب.

وجرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص منذ فرض حالة الطوارئ بينما تم فصل وإيقاف 150 ألفا عن العمل في وظائف بالجيش وقطاع التعليم والمؤسسات العامة والخاص.

وترفض الحكومة التركية قلق الجماعات الحقوقية إزاء حملتها قائلة إنها تهدف إلى تحييد التهديد الذي تمثله شبكة غولن التي تقول تركيا إنها تسللت إلى مؤسسات مثل القضاء والجيش وقطاع التعليم.

وتقول الحكومة إن حملات التطهير ضرورية في مواجهة التحديات الأمنية التي تقف أمام تركيا ومن أجل اجتثاث مؤيدي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وأدى هذا الوضع لتوتر العلاقات بين الاتحاد وأنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي يحتاجها الاتحاد لوقف تدفق المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط على أوروبا.

وندد قادة أوروبا في مناسبات عدة بحملة الاعتقالات في تركيا معتبرين أن هذا الوضع يبعد أنقرة تدريجيا عن الاتحاد، لا سيما بعد قرار تعليق مفاوضات انضمام تركيا للكتلة الأوروبية.

والشهر الماضي أعرب قيادات الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من استمرار حالة الطوارئ في تركيا، وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مناسبات عديدة أن العلاقات مع أنقرة لن تأخذ منحا إيجابيا إلا إذا تمت مراجعة السياسة المتبعة في البلاد والعمل بجدية لإرساء ديمقراطية فعالة وعملية وترك حملات التطهير.