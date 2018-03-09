الرصاص الطائش يسرق الفرح من الليبيين

طرابلس - "مقابل كل عرس عزاء، ومع كل عريس قتيل"، هكذا علقت نجوى الضاوي المواطنة الليبية من مدينة بنغازي، على ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء عشوائيا في المناسبات.

ويطلق الليبييون في مناسباتهم الاجتماعية الرصاص عشوائيا للتعبير عن سعادتهم أو حزنهم بحدث ما، بينما تسقط رصاصات صعدت للسماء على رؤوس ضحايا لا ذنب لهم.

بنغازي، عاصمة الشرق الليبي، التي يسكنها قاربة مليون نسمة، لا تكاد تجد أحدهم لا يملك سلاحا فيها، فهي المدينة التي انطلقت منها "الثورة" ضد نظام معمر القذافي (1969-2011)، الذي جرى اقتحام مخازن سلاحه هناك في 2011، ليستولي السكان على أكثر من 2 مليون بندقية، الى جانب السلاح الذي أدخل لها أثناء الحروب التي شهدتها طوال السنوات السبع التي أعقبت الثورة.

وتقول نجوى أن "المحتفلين بالأفراح في بنغازي، يطلقون كمية كبيرة من الذخيرة تكفي لتحرير فلسطين".

وتتابع متأسفة "أصبح مع كل عريس يزف إلي زوجته قتيل يرسل إلى قبره، لأن الرصاص يصعد في السماء ويهبط على الناس، وكل ذلك في غفلة من الأجهزة الأمنية".

خروج الناس في أكثر من 10 مظاهرات منددة بالكابوس المزعج لم يغير شيئا.

أما عن أسباب إطلاق النار في الأفراح والأتراح، يقول فرج المبري، الطبيب النفسي الليبي، إنه يعود إلى "الحروب التي شهدتها المدينة، وعقلية المواطن أصبحت تبيح له فعل ذلك، ومعظم الشباب شاركوا في المعارك، وأصبح سماع أزيز الرصاص وحده من يطرب أذنه ويريح نفسه".

وأضاف المبري، "بعد 2011، وانقضاء الثورة ضد نظام القذافي، كان يجب على السلطات إنشاء مراكز تهيئة نفسية للمحاربين لتخليصهم من الأذى النفسي الذي تسببت به الحروب، ورؤية الدماء والأشلاء البشرية".

تابع "لكن السلطات ارتكبت جريمة كبرى، عندما دمجت المحاربين الذين تعودوا الدم والقتل داخل المجتمع بشكل مباشر".

وأشار الطبيب النفسي الليبي، إلى أن "نفس الأمر حصل حاليا في بنغاز، التي شهدت حربا لمدة ثلاث أعوام انتهت قبل أشهر (2014-2017)، شارك فيها معظم شبابها، وها هم الآن يعيشون داخل المجتمع مع ما يحملونه من تشوهات نفسية أنتجتها الحرب".

واعتبر أن هؤلاء المحاربين "لن يردعهم قرارات أو مظاهرات عن فعل ما يطرب أذانهم ويهدئ نفوسهم".

وأثار إطلاق النار في الهواء موجة كبيرة من السخط في بنغازي، خاصة بعد انتشار فيديو التقطته كاميرا أحد المقاهي بمنطقة شارع عشرين، يظهر مقتل شاب إثر سقوط رصاصة على قلبه، وهو وسط رفاقه.

ورغم تلك الموجه من السخط على الصعيدين الحكومي والمدني، إلا أن تلك الظاهرة استمرت، حيث كانت آخر ضحاياها الشابة فاطمة التاجوري، التي سقطت عليها رصاصة طائشة داخل سيارة عائلتها، في فبراير/شباط، قبل خمسة أيام فقط من مراسم زفافها.

مقتل "عروس بنغازي"، كما سماها مواطنو المدينة، الذين خرجوا في مظاهرات منددة بمقتلها لم يمنع مطلقي الرصاص العشوائي في الهواء من ممارسة هوايتهم، حيث أصيبت، الطفلة هناء المبروك (3 أعوام) برصاصة عشوائية في الرأس أثناء تواجدها بالمنزل بمنطقة حي الفاتح بالمدينة.

وأما عن ضحايا تلك الظاهرة أو "الثقافة القاتلة"، كما يحب أن يسميها أهالي المدينة، تقول الطبيبة سناء محمد، إنها "لا تملك إحصائية عن عدد ضحايا تلك الجريمة"، لكنها تؤكد أن "من قتل بسبب الرصاص العشوائي فاق 25 شخصا".

الطبيبة سناء، أشارت أيضا أن "مستشفى الجلاء وحده استقبل أكثر من 50 إصابة بسبب ذلك الرصاص، بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ".

والعميد المتقاعد في الشرطة محمد زيدان، يقترح جمع الأسلحة ومعاقبة المخالفين.

وأوضح زيدان، أن "جمع السلاح، أمر صعب، ويحتاج لخطة كبيرة ومحكمة، ووضع مستقر، وبالتالي فهو مستحيل في الوقت الحالي".

أما المقترح الثاني، المتعلق بفرض إجراءات رادعة ضد المخالفين، فيرى زيدان، أنه هو الآخر "صعب".

وفي ظل صعوبة تطبيق أي من المقترحين، يري العميد زيدان، أن "الحل حاليا اجتماعي، حيث يجب أن يتم مشاركة زعماء القبائل التي ينتمي لها أولئك الشباب لردعهم، إضافة إلى إطلاق خطة توعية شاملة تغير من خلالها عقلية حامل السلاح، وتبين له فظاعة الجرم الذي يقترفه دون قصد".

وما يسري في بنغازي، ينطبق على جميع المدن الليبية التي ينتشر فيها السلاح بشكل كبير، حيث أصبحت الظاهرة القاتلة تجتاح البلاد، وتحول الأفراح إلى أتراح، والمآتم إلى مآسي.