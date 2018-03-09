عودة ناجحة لسيرينا في دورة انديان ويلز للتنس

لوس انجليس - بعد غياب استمر 404 ايام، حققت نجمة التنس الاميركية سيرينا وليامس عودة ناجحة الى الملاعب ببلوغها الدور الثاني من دورة انديان ويلز الاميركية بفوزها على الكازاخستانية زارينا دياس 7-5 و6-3.

وكانت سيرينا خاضت اخر مباراة لها في نهائي بطولة استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير عام 2017 والتي توجت بلقبها.

ولم تواجه وليامس الحائزة 23 لقبا كبيرا في بطولات الغراند سلام اي صعوبة في مواجهة منافستها التي تحتل المركز الثالث والخمسين في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات. لكن الامور لم تكن مثالية لها لانه نجحت بنسبة 58 في المئة فقط في ارسالاها الاولى، وارتكبت اربعة اخطاء مزدوجة واظهرت بعض العصبية على الرغم من التشجيع الهائل التي لقيته من الجمهور المحلي.

وقالت سيرينا "انه امر لا يصدق. ها انا اعود بعد اكثر من عام وقد انجبت طفلة، والان اريد العودة سريعا الى المنزل لكي اراها".

واضافت "المباراة لم تكن سهلة اطلاقا. لقد واجهت دياس مرات عدة في السابق وفي كل مرة، كانت الامور معقدة. لا زلت اشعر بالصدأ بعض الشيء، لكن هذا الامر ليس الاهم بل بذل قصارى جهدي في كل مباراة بعد عودتي".

وتابعت وليامس الفائزة ب72 لقبا في مسيرتها المظفرة "لن العب بافضل مستوى لي في المبارايت المقبلة وسأحاول تسيير الامور كما هي من دون ضغوطات ولا اي توقعات وهو امر نادر الحصول خلال مسيرتي".

لكنها اعترفت بان الامور لن تكون سهلة بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب وقالت في هذا الصدد "كل يوم يمثل تحديا لكني ادرك بانني سأتخطاه. احتاج الى بعض الوقت لكي اعود كما كنت".

وكشفت انها حاولت قدر المستطاع المحافظة عل لياقتها البدنية خلال حملها لطفلتها التي وضعتها في الاول من ايلول/سبتمبر الماضي.

وحاولت سيرينا العودة للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي لكنها لم تكن في كامل جهوزيتها البدنية.

يذكر ان سيرينا توجت بلقب دورة انديان ويلز مرتين عامي 1999 و2001 وخسرت نهائي 2016 امام البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

وتتقاسم سيرينا الرقم القياسي في عدد الالقاب في الدورة مع مواطناتها مارتينا نافراتيلوفا وماري جو فرنانديز وليندساي دافنبورت والالمانية شتيفي غراف والبلجيكية كيم كلايسترز والسلوفاكية دانييلا هانتوتشوفا والروسية ماريا شارابوفا وازارنكا.

وقد تكون مواجهتها المقبلة اصعب في مواجهة الهولندية الصاعدة كيكي برتنز المصنفة 29 عالميا.

لاعبة اخرى تبوأت المركز الاول عالميا واصبحت اما في الاونة الاخيرة، نجحت في رهان العودة ايضا والامر يتعلق بالبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا الفائزة على البريطانية هيذر واطسون 6-4 و6-2.

وتشارك ازارنكا الفائزة بدورة انديان ويلز مر واحدة والذي تراجع تصنيفها الى المركز 204 عالميا ببطاقة دعوة.

وغابت ازارنكا عن الملاعب لفترة طويلة في ظل نزاع على حضانة ابنها مع صديقها السابق بعد قرار قضائي في لوس انجليس منع ابنها ليو من ترك كاليفورنيا حتى يتم تسوية المسألة.

يذكر ان الرومانية سيمونا هاليب، بطلة نسخة 2015، صنفت أولى في هذه الدورة، والدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة 2011، ثانية، وهما ستتنافسان على اللقب وصدارة التصنيف العالمي.