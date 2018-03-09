أنباء عن رغبة نيمار في العودة الى الليغا

مدريد - بعد ثلاثة ايام فقط من الاقصاء الاوروبي لباريس سان جرمان الفرنسي، بدأت الصحف الاسبانية الحديث عن احتمال عودة الهداف البرازيلي نيمار الى اسبانيا، مشيرة الى اتصالات مع فريقه السابق برشلونة وبين والده ونادي ريال مدريد.

وذكرت "أس" المدريدية في نسخة الجمعة ان ممثلين عن ريال مدريد "التقوا منذ فترة في باريس مع والد اللاعب" وهو وكيل أعماله في الوقت عينه.

وكتب مانو سانز الذي يعد قريبا من وكيل الاعمال البرتغالي الشهير جورج منديش "ابلغوا ممثلو ريال مدريد والد اللاعب عن رغبتهم بضمه ونيتهم انفاق 400 مليون يورو لاقناع باريس سان جرمان".

وبحسب "أس"، يملك ريال مدريد، بطل اوروبا في اخر سنتين، سيولة وافرة، اذ تعود آخر تعاقداته الكبرى الى 2014 عندما ضم الكولومبي خاميس رودريغيز مقابل 80 مليون يورو. وفي هذا الاطار، يشكل نيمار "رغبة ريال الاساسية للموسم المقبل".

من جهتها، تحدثت "موندو ديبورتيفو" عن احتمالية اخرى، وهي رغبة نيمار المستمرة بالعودة الى برشلونة، بعد رحيله الصيف الماضي مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو.

وكتب اليومية الرياضية الكاتالونية الجمعة "اقترح النجم البرازيلي مرارا العودة الى برشلونة" في صيف 2019. واشارت الى اتصالات جرت قبل اقصاء سان جرمان من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الثلاثاء وخضوع نيمار لجراحة في مشط قدمه السبت الماضي ستبعده ثلاثة اشهر عن الملاعب.

وبحسب الصحيفة عينها، يعتقد البرازيلي انه ارتكب "خطأ" بالتعاقد مع باريس، وفاتح زملاءه السابقين وموظفين واداريا في النادي بموضوع عودته.

لكنها اضافت ان برشلونة الذي انفق نحو 300 مليون يورو لضم البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان دمبيليه ليس بوارد عملية مماثلة، خصوصا وان الطرفين يتنازعان في المحكمة حول قضية مكافآت غير مدفوعة للبرازيلي.

وختمت انه برغم اعتبار بعض مسؤولي برشلونة رسائل البرازيلي محاولة للحصول على رفض الفريق الكاتالوني لتبرير تعاقد نيمار مع الغريم ريال مدريد، الا ان "اشياء كثيرة قد تحدث حتى 2019" في مسلسل نيمار.