الاسطورة فيدرر يريد اثبات نفسه في دورة انديان ويلز للتنس

انديان ويلز (الولايات المتحدة) - برغم تصدره التصنيف العالمي للاعبين المحترفين واحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى، يرى السويسري روجيه فيدرر انه يتعين عليه اثبات نفسه في ملاعب الكرة الصفراء.

قال الاسطورة السويسرية الخميس قبل انطلاق مشاركته في دورة انديان ويلز الاميركية الدولية، اولى دورات الماسترز للالف نقطة هذا العام "يجب أن تقوم بذلك دوما. أحب أن أقول 'لا تهمني النتيجة في هذه الدورة' لكني لست هنا للخروج من الدور الاول او الثاني".

وتابع "هناك ضغط دائم على اللاعبين الكبار. انت دائما مركز الاهتمام وهناك توقعات كبيرة".

وأردف اللاعب المخضرم المتوج بلقب بطولة استراليا المفتوحة "بالطبع أنا في موقع جيد. وأشعر ايضا انه لا يتعين علي اثبات الكثير كما في الماضي، لكن هذا لا يعني اني لا اريده (الفوز) بقوة. يجب أن احافظ على هذا الحيوية لاكون ناجحا".

وبرغم بلوغه السادسة والثلاثين، نجح فيدر بخطف لقبه السادس في استراليا قبل شهرين، وهو يستهل مشواره في انديان ويلز في الدور الثاني ضد الارجنتيني فيديريكو دلبونيس الفائز على الاميركي راين هاريسون 6-2 و4-6 و7-5.

وعاش فيدرر بداية سنة رائعة، فالى تتويجه في ملبورن، احرز لقب دورة روتردام رافعا عدد القابه الفردية الى 97 "تهتم بتلك اللحظات. تهتم بالمشجعين، بماذا يفكرون وكيف يصورونك. تهتم بالنتائج".

ويخوض فيدرر الدورة كاكبر مصنف اول في تاريخ اللعبة. وفي عصر الدورات المفتوحة، وحده الاميركي جيمي كونورز أحرز القابا أكثر من فيدرر (109).

وأمضى فيدرر 306 اسابيع في المركز الاول عالميا وهو رقم قياسي. واستعاد موقعه قبل اسبوعين في روتردام، وسيحتفظ به بحال بلوغه نصف النهائي في انديان ويلز.

ويرى انه كل ما تقدم في العمر كل ما زاد تقديره لصدارة التصنيف "العودة الى الرقم 1 تولد شعورا عميقا وتبعث على السرور، لانك عندما تكون كبيرا تدرك حجم العمل الذي تقوم به".

وتابع "عندما حصلت عليها اخيرا، شعرت ربما انني استحقها. لقد لعبت كثيرا".

- "طاردتها" -

ورأى فيدرر ان العودة الى صدارة التصنيف كانت محفزا كبيرا له في روتردام "هذه المرة كانت مختلفة لانني طاردتها (الصدارة). عندما ذهبت الى روتردام تمحور الامر حول الصدارة، الفوز ثم العودة الى المنزل والاحتفال.. نعم كان الشعور مختلفا".

ويملك السويسري حظوظا كبيرة للتتويج في ظل غياب غريمه المصنف ثانيا عالميا الاسباني رافايل نادال الذي قرر عدم المشاركة في الجولة الاميركية (انديان ويلز وميامي)، في ظل عدم تعافيه بشكل تام من الاصابة التي تعرض لها بين الورك وأعلى الساق اليمنى خلال بطولة استراليا.

كما يغيب السويسري ستانيسلاس فافرينكا وصيف فيدرر الموسم الماضي، بسبب الاصابة ايضا حيث فضل البقاء في اوروبا لعلاج ركبته اليسرى التي خضع لعملية جراحية بها الصيف الماضي، الى جانب البريطاني أندي موراي المصنف أول عالميا سابقا والبعيد عن الملاعب منذ النصف الثاني من الموسم الماضي، وخضع مؤخرا لجراحة لمعالجة إصابة في وركه.

ويبدو ان فيدرر لا يخشى أحدا في هذه الفترة، فهو لم يخسر سوى 3 مجموعات في 12 مباراة خاضها في العام 2018، والاكثر من ذلك انه لا يقهر على الملاعب الصلبة منذ كانون الثاني/يناير 2017 حيث حقق 52 فوزا مقابل 4 هزائم (أي بنسبة انتصارات 92,9%).

ومنذ عودته من اصابة بركبته اليسرى في 2017، حقق فيدرر 64 فوزا مقابل 5 خسارات فقط وأحرز تسعة ألقاب. وتوج فيدرر خمس مرات في انديان ويلز، اولها في 2004 واخرها في 2017.

وفيدرر ليس وحده يبحث عن اللقب السادس، اذ يسعى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى تحقيق نتيجة جيدة بعد عودته الى الملاعب اثر اصابة ابعدته منذ بطولة استراليا اولى البطولات الاربع الكبرى.