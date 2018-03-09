واشنطن تلجأ للمكافآت المالية للإطاحة بزعماء حركة طالبان الباكستانية

واشنطن - عرضت وزارة الخارجية الأميركية الخميس مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار للمساعدة في العثور على مسؤول في حركة طالبان الباكستانية مرتبط بمحاولة تفجير سيارة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك في العام 2010 وبهجمات دموية في باكستان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن تقدم "مكافآت مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان ثلاثة زعماء رئيسيين مرتبطين بمنظمة تحريك طالبان باكستان الإرهابية والجماعات التابعة لها".

وعرضت الخارجية الأميركية خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات عن مولانا فضل الله، رئيس هذه المنظمة، وما يصل الى ثلاثة ملايين دولار لقاء معلومات عن زعيمي جماعتين مرتبطتين بالمنظمة هما عبد الولي من تنظيم جماعة الاحرار، ومانغال باغ من مجموعة عسكر الاسلام.

وبالنسبة الى وزارة الخارجية الأميركية، فإن حركة طالبان الباكستانية هي في "تحالف وثيق مع القاعدة"، ويشكل الرجال الثلاثة تهديدًا لأمن الولايات المتحدة.

وفي بيان آخر صدر الخميس، أضافت وزارة الخارجية الاميركية أيضا عضوين من حركة الشباب المتطرفة في كينيا إلى لائحتها السوداء "للإرهابيين" هما أحمد إيمان علي وعبدالفتاح أبوبكر عبدي.

وينظر للخطوة الأميركية على أنها محاولة أخرى من قبل واشنطن لنزع فتيل التوتر مع الحكومة الباكستانية.

يشار إلى العلاقة بين الحليفين متوترة منذ اتهم الرئيس دونالد ترامب إسلام أباد بتوفير ملاذ آمن للمسلحين الأفغان.

وكان ترامب قد قال فى تغريدة خلال رأس السنة ،إن باكستان تمارس" الأكاذيب والخداع". وقالت وزارة الخارجية إنها ستجمد كل مساعدتها الأمنية الأمريكية للبلاد.

ويطالب القادة السياسيون والعسكريون الباكستانيون بأن تتخذ قوات الأمن الدولية والأفغانية موقفا أكثر صرامة ضد جماعة فضل الله، التي يوجد مقرها حاليا في أفغانستان.

وتأتي المكافآت التي اعلنت عنها واشنطن الخميس، بعدما قتل هجوم يبدو أنه لطائرة أمريكية بدون طيار 21 مفجرا انتحاريا محتملا على الأقل، بينهم نجل فضل الله في معسكر تدريب في إقليم كونار بشرق أفغانستان.