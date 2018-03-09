'مرّوكيات' على فيسبوك ترفع صوت المغربيات عاليا

الرباط - تمنح سلسلة "مرّوكيات" للتسجيلات المصورة القصيرة عبر الانترنت منصة للنساء المغربيات للتعبير من دون مواربة وبوجه مكشوف عن آرائهن في قضايا شائكة يُنظر إليها على أنها من المحرمات الاجتماعية بما يشمل الاغتصاب والتحرش الجنسي والمثلية الجنسية.

ومنذ الحلقة الأولى، تقول زهرة وهي بائعة أربعينية في أحد شوارع الدار البيضاء بنبرة ساخرة "لا حب مع المغربي" مضيفة "في المغرب الحب هو "البزنس" (التجارة)".

وقد شوهدت حلقات هذه السلسلة المنشورة عبر صفحة مغربية على موقع "فيسبوك" منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من ستة مليارات مرة مع 2,5 مليون تفاعل.

وتوضح الكاتبة والمخرجة صونيا تراب البالغة من العمر 33 عاما وهي صاحبة فكرة "مرّوكيات" (أي "مغربيات" باللهجة المحلية)، "اردت تصوير نساء في الشارع، هذا الشارع المناوئ والمعادي لهن، كي يتمكنّ خلال هذه الوقفة التعبيرية من القول "أنا هنا، أنا، أنا موجودة" ويمتلكن هذه المساحة".

وفي هذه السلسلة من اثني عشر تسجيلا مصورا، تروي اثنتي عشرة امرأة بسيطة وعادية من أعمار مختلفة صُوّرن من زاوية عريضة خلال وجودهن في الشارع قصصا من حياتهن في دقيقة واحدة.

وتقول صونيا تراب إن السلسلة "تعكس صورة عن المجتمع وحياة النساء على الطريقة المغربية".

الأرقام المتوافرة في هذا الإطار مقلقة، إذ ان أكثر من نصف الرجال المغاربة أقروا بأنهم تحرشوا جنسيا بامرأة في الأماكن العامة كما أن أكثر من 60% من النساء قلن إنهن تعرضن لمثل هذه الانتهاكات، على ما أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بفرعها المغربي.

غير أن هذه الدراسة خلصت إلى أن عدد النساء اللواتي يحمّلن الضحية المسؤولية عن هذه الحوادث بسبب مظهرها أكبر من نظرائهم الرجال.

وتوضح خديجة (21 عاما) في إحدى حلقات سلسلة "مرّوكيات" أنها بدأت بارتداء الحجاب منذ بضع سنوات غير أن هذا الأمر لم يحمها من محاولات الرجال للتحرش بها لا بل عرّضها أكثر لنظرات "المجتمع الذكوري".

وهي تقول "أدركت أني أعيش في مجتمع سواء خرجت فيه المرأة عارية أو بملابسها أو بالنقاب" فإن الرجل سينظر إليها دائما على أنها سلعة.

وتقول ندى في تسجيل مصور آخر "على الفتاة اتباع المعايير واللبس بحسب مبادئ الرجال كي لا تثير شهوتهم: هذا هراء"، مضيفة "نحن كفتيات نشعر كأننا نصف انسان، وهذا أمر مزعج".

أما سليمة البالغة من العمر 25 عاما وهي رئيسة قسم في مجموعة للتجارة الالكترونية فقد اختارت التحدث عن التحرشات اللفظية التي تتعرض لها بسبب وشمها الذي "يُنظر إليه في الشارع على أنه دليل تمرد كبير".

وتوضح هذه الشابة التي لا تحب وصفها بأنها "ناشطة نسوية" لأنها امرأة "لا تحب التصنيفات" "كنت أرغب في مشاركة تجربتي اليومية".

وقد شوهدت شهادتها المصورة أكثر من 340 الف مرة، وأكثر من فاجأها هو "قراءة التعليقات الإيجابية". وقد منحتها هذه التجربة قوة وشجاعة إذ تقول "في السابق كنت اسلم بانه ليس في مقدوري تغيير الأمور".

الأفكار المتوارثة

وتقول فاطم بن شركي (33 عاما) وهي مديرة صفحة "جاوجاب" المنتجة لمشروع "مرّوكيات"، "تواجه الفتيات عند تحدثهن من دون أي مواربة عبر الانترنت، ردود فعل عنيفة جدا في العموم".

وتدعم "جاوجاب" التابعة لشركة انتاج محلية مبتكري المضامين الإلكترونية المحليين من خلال مدهم بموارد للانتاج.

وتبث صفحة "فيسبوك" التابعة للشركة البرامج وتثير أفكارا للنقاش وتوفر مضامين لمنتجاتها الرقمية ما يسمح بإيجاد توازن في النفقات.

وتلفت رئيسة "جاوجاب" إلى أن الصفحة تلقت بعد البدء بنشر هذه الحلقات "سيلا من التعليقات ورسائل الدعم والحب والشهادات إذ ان فتيات كثيرات تطوعن بشكل عفوي للتعبير وتنفيس الطاقة الموجودة لديهن والتحدث ببساطة عن حياتهن".

وتسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير المعادلات. وتقول صونيا تراب "رأينا ذلك بوضوح مع ظاهرة #أنا أيضا حول العالم إذ يحكى عن ثورة نسوية ثالثة".

وتبدي المخرجة قناعة بأن "حرية التعبير آخذة في الاتساع في المغرب إذ ثمة رغبة حقيقية لدى الشابات بالتحرر وبات رفع الصوت في الشارع والفضاء الافتراضي أقل ازعاجا لهن".