نضال في المغرب على جبهات عديدة لإنصاف المرأة

الرباط - يناضل المدافعون عن حقوق المرأة في المغرب على جبهات عدة بما يشمل التصدي لتزويج القاصرات والعمل من أجل المساواة في الإرث أو لحقوق النساء العازبات، غير أن الطريق لا يزال طويلاً.

أعطى قانون تنظيم أحوال الأسرة أو ما يعرف بمدونة الأسرة المغربية الذي أقر في 2004، حقوقا أكبر للنساء إذ وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، كما رفع الحد الأدنى القانوني لسن زواج الفتيات من 15 عامًا إلى 18.

وتشيد آمال الأمين وهي منسقة مشروع ضد تزويج القاصرات في جمعية "حقوق وعدالة" المغربية بما تعتبره نقاطًا إيجابيةً في هذا النص، غير أنها تنتقد وجود ثغرات ونواقص.

فعلى سبيل المثال، يتيح بند في هذا القانون طلب استثناءات.

وتقول الأمين "الاستثناءات باتت القاعدة بسبب العقليات الذكورية لدى القضاة".

الميراث

في المغرب، كما في أكثرية البلدان المسلمة، ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل تماشيًا مع الشريعة الإسلامية.

ومنذ إطلاق النقاش في نهاية 2015 من جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي هيئة استشارية وجهت انتقادات لما اعتبرته تشريعًا يخل بالمساواة، علت أصوات تطالب بإعادة النظر بهذا المبدأ.

غير أن الأوساط المحافظة ترفض أي نقاش في الموضوع. إلى ذلك، حوالى سبعين في المئة من الأشخاص يرفضون أي مراجعة لقوانين الإرث بحسب استطلاع للرأي نشرته مجلة "ليكونوميست" أخيرًا.

العنف

وبعد نقاشات محتدمة لسنوات، أقر البرلمان المغربي في شباط/فبراير قانون ضد العنف الممارس بحق النساء، غير أن الجمعيات النسوية اعتبرت هذا النص القانوني غير كاف منتقدة خصوصًا غياب العقوبات في حالات الاغتصاب الزوجي.

ويرى 62% من الرجال أن على النساء التسامح مع العنف للحفاظ على تماسك الأسرة، فيما يقر 15% منهم أنهم مارسوا العنف الجسدي على زوجاتهم، بحسب تحقيق نشرته حديثا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بفرعها المغاربي.

صادق البرلمان المغربي بشكل نهائي على مشروع قانون "محاربة العنف ضد النساء".

وصوت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في جلسة عمومية لصالح مشروع قانون محاربة العنف، حيث وافق عليه 168 نائبًا فيما عارضه 55 آخرون ولم يمتنع أي نائب من الحضور البالغ عددهم 223 نائبًا عن التصويت.

أطلق المغرب حملة وطنية لوقف العنف ضد النساء في الأماكن العامة تحت شعار "جميعًا ضد العنف.. #بلغوا عليه" في حثٍّ على التبليغ ضد من يمارسون العنف ضد النساء.

وفي 2013، حقق المدافعون عن حقوق النساء نصرًا من خلال تعديل للمادة 475 من قانون العقوبات يسمح للمغتصب بالإفلات من الملاحقة القانونية في حال تزوج من ضحيته القاصرة.

العاملات المنزليات

واشارت دراسة أجريت في 2010 لحساب منظمات أشارت إلى أن المملكة كانت تضم ما بين 66 ألف عاملة منزلية و80 ألفا دون سن الخامسة عشرة.

وتتحدث منظمة "إنصاف" المدافعة عن حقوق النساء عن ظروف مهنية ومعيشية متردية تعانيها هؤلاء العاملات وهن بأكثريتهن نساء أميات متحدرات من مناطق ريفية.

وحدد قانون أقر في 2016 السن الدنيا للعمالة المنزلية بـ18 عاما غير أنه سمح بالاستمرار في تشغيل فتيات بين سن 16 عاما و18 حتى العام 2021.

ويسجل المغرب حوالي 30 ألف ولادة لأمهات عازبات سنويًا في بلد يرفض مجتمعه على نطاق واسع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج كما يُنظر فيه إلى الأطفال المولودين من دون زواج على أنهم غير شرعيين.

وتقول منظمة "إنصاف" إن هؤلاء الأمهات يرغمن على العيش في ظل التهميش والنبذ والتمييز وحتى الاستغلال.

وتسعى الحكومة المغربية الى توفير العيش الكريم للامهات العازبات من خلال دعم منظمات وجمعيات تتكفل بايوائهن وتوفير السند المالي والقانوني لهن للدفاع عن حقوقهن.