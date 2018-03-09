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موسكو تناور للتملص من شبهة تسميم عميل روسي في بريطانيا

 

لافروف يرفض اتهامات وجهت الى بلاده بالوقوف وراء تسميم سيرغي سكريبال بغاز الاعصاب ويقول إنها بغرض 'الدعاية'.
 

ميدل ايست أونلاين

التشكيك في كل الاتهامات

موسكو - رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة اتهامات وجهت الى موسكو بالوقوف وراء تسميم جاسوس مزدوج سابق في بريطانيا بغاز الاعصاب وقال انها بغرض "الدعاية".

ووجهت وسائل اعلام بريطانية وسياسيون ان الهجوم على الجاسوس سيرغي سكريبال الذي انتقل الى بريطانيا في اطار صفقة تبادل جواسيس، تحمل بصمات روسيا.

وقال لافروف الذي يزور اثيوبيا "انهم يوجهون اتهامات لنا عن كل حدث يصيب هذا الكوكب - وفق شركائنا الغربيين هذه دعاية صريحة وواضحة والهدف منها تصعيد التوتر".

ورغم ان سلطات بريطانيا لم توجه اصبع الاتهام صراحة الى روسيا بالوقوف وراء الهجوم، شبه وزير خارجيتها بوريس جونسون الهجوم بتسميم الجاسوس الروسي السابق والمعارض الكسندر ليتفننكو في لندن في سنة 2006. واتهمت بريطانيا موسكو في تلك القضية.

واصيب نحو 21 شخصا في الحادث الذي وقع في مدينة سالزبري حيث عثر الاحد على سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مركز تجاري. وتتولى شرطة مكافحة الارهاب التحقيق في ما يعتبرونه محاولة قتل.

وكان سكريبال برتبة كولونيل في الاستخبارات العسكرية الروسية عندما جندته الاستخبارات البريطانية وفي سنة 2010 حصل على عفو وسافر الى بريطانيا في اطار صفقة لتبادل الجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الخميس إن بريطانيا سترد بالشكل المناسب إذا ما أظهرت الأدلة أن موسكو هي المسؤولة عن الهجوم على سكريبال الذي سجن لفترة في روسيا بتهمة التجسس لصالح بريطانيا ثم أفرج عنه في صفقة تبادل للجواسيس.

جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إن سكريبال وابنته يوليا في حالة صحية خطرة جدا بالمستشفى.

وأضافت راد "لا يزال الوضع خطيرا جدا بالنسبة (للعميل وابنته) اللذين كانا بالتأكيد هدفا لهذا الهجوم الفظيع".

وأضافت "فيما يخص الخيارات الأخرى المتاحة فإن ذلك يجب أن يتأجل حتى نتأكد تماما من العواقب المحتملة ومن المصدر الفعلي لغاز الأعصاب".

وكانت راد تتحدث خلال زيارة للمكان الذي عُثر فيه يوم الأحد على سكريبال (66 عاما) وابنته (33 عاما) غائبين عن الوعي بمدينة سالزبري.
 

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