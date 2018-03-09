لغز اختفاء رائدة الطيران النسائي يقطع شوطا نحو الحل

واشنطن - خلصت دراسة جديدة إلى أن عظاما عثر عليها في جزيرة نائية بالمحيط الهادي عام 1940 ربما تخص رائدة الطيران الأميركية الشهيرة اميليا إيرهارت.

وإذا صحت النتائج فإنها ستضع حدا لجدال مستمر منذ وقت طويل بشأن مصير إيرهارت التي اختفت بينما كانت تحاول الطيران حول العالم عام 1937.

وأعادت الدراسة الجديدة فحص قياسات عدد من العظام التي عثر عليها في جزيرة نيكومارورو بالمحيط الهادي لكنها مفقودة الآن.

ودفعت القياسات بعالم في عام 1940 إلى استخلاص أنها عظام رجل وهي نتيجة أيدتها دراسة أجريت عام 2015.

لكن ريتشارد جانتز أستاذ علم الإنسان في جامعة تنيسي أجرى فحصا جديدا ونشر نتائجه في دورية "فورنزيك أنثروبولوجي" وأشار إلى أن الفحص "يؤيد بشدة ما يفيد بأن عظام نيكومارورو تخص اميليا إيرهارت".

وباستخدام تقنيات جديدة قارن جانتز بين تقديرات لأطوال عظام إيرهارت وعظام نيكومارورو وخلص في الدراسة إلى أن "الشخص الوحيد الذي جرى توثيق اسمه وربما تخصه (العظام) هو اميليا إيرهارت".

والطيارة الاميركية إميليا إيرهارت تعد رائدة الطيران النسائي، وهي ايضا كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة وكانت أول امرأة تطير منفردة فوق المحيط الأطلسي، ولا يزال اختفاؤها عام 1937 أثناء محاولة للطيران حول العالم يشكل لغزاً.

وولدت إيرهارت في آتشسون في كانساس في 24 تموز/يوليو عام 1897، وفي عام 1920 زارت إيرهارت عرضًا جوياً في لونغ بيتش في كاليفورنيا وحلقت في جولة جوية قصيرة، إلا أن تلك الجولة التي لم تستغرق سوى عشر دقائق غيرت حياتها.

وتلقت إيرهارت طوال فترة تحليقها الممتد على طول 15 ساعة، العديد من الجوائز وأصبحت بطلة عالمية، وفي الفترة ما بين عام 1930 و1935 سجلت سبع أرقام متعلقة بالسرعة والمسافة في سجلات التحليق النسائي.