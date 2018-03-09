التهميش في الجزائر يخرس صوت 'سلطانة الطرب'

الجزائر - بعد معاناتها الطويلة من التهميش وتجاهل فنها ومسيرتها المهنية الناجحة والمضيئة خاصة في بلدها الجزائر، ودعت فلة الجزائرية الفن عشقها الابدي دون رجعة.

وأعلنت "سلطانة الطرب" في حوار تلفزيوني مباشر اعتزالها الغناء نهائياً، بسبب تعرضها للتجاهل والتهميش من قبل الكثيرين.

وكانت المغنية الجزائرية صدمت معجبيها وعموم الجزائريين، عندما ظهرت في فيديو نشرته على الإنترنت، وقالت فيه أنها "مشردة ولا تجد ما تأكل".

واختارت فلة حينها مناسبة الاحتفال بالعيد الستين، لثورة الجزائر، لتطلق صرختها باتجاه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وقالت في شكواها الباكية، إنها "تعيش حياة التشرد بين بلد وآخر، وعندما تدخل بلدها الجزائر لا تجد من يحدثها أو يدعوها لإحياء حفلات".

واتهمت فلة مسؤولين نافذين في وزارة الثقافة بتجاهلها، وحملتهم مسؤولية التهميش الذي تعيشه، وقالت إنهم "يعملون ضد الفن والفنانين الناجحين".

وكانت مواقع التواصل تفاعلت بقوة مع الفيديو الذي بثته فلة.

ويشيد النقاد بموهبة فلة الفنية الكبيرة وصوتها القوي والشجي والاستثنائي وبراعتها في عزف العود والتلحين وكتابة الاغاني في عصر الرداءة والانحطاط الفني.

وحصلت المطربة الشاملة كما يلقبها البعض مؤخرا على جائزة "سعاد محمد" للدورة الثانية لمهرجان "قديم وجديد" الذي ينظمه سنوياً مكتب الأمم المتحدة للفنون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (يونارتس) في مصر.

وأكدت فلة خلال استضافتها على قناة "النهار" الجزائرية، أن "قرار الاعتزال نهائي لا رجعة فيه"، مضيفة وهي تذرف الدموع أنها "لن تستطيع الاستمرار في الغناء لأنها لم تأخذ حظها في هذا المجال، وليس هناك ما يشجّعها على البقاء في الساحة الفنية"، كما انها تعاني من مشاكل صحية خاصة على مستوى العمود الفقري بسبب تقدّمها في السن.

واضافت "أتأسف جداً من الجمهور الجزائري، لكن لا يمكن أن أغنّي مرة أخرى، سامحوني كثيراً، أخذت هذا القرار لأني سأدخل عالم الأعمال"، موضحة أن هناك ألبوماً لها سيصدر قريباً وسيكون الأخير.

وتنتمي فلة عبابسة الملقبة بفلة الجزائرية لعائلة معروفة بخدمتها للأغنية الجزائرية التراثية والمعاصرة وتطويرها للذوق الفني، كما تشكل نموذجا للارتقاء بالفن الجزائري في الخارج.

وكانت المطربة التي عاشت أوج مجدها الفني مع قناة روتانا قدمت خلال السنوات الماضية العديد من الأعمال والأغنيات التي نالت شهرة واسعة في الجزائر والعالم العربي.

كما قدمت أغانٍ طربية من التراث الجزائري والمغاربي، من أشهرها "تشكرات" و"أهل المغنى"، إلى جانب ثنائيات أدتها مع فنانين عرب أمثال وليد توفيق.

وتعرضت صاحبة أغنية "ولا حتى ثانية" الى مشاكل كثيرة اثناء حياتها المهنية ودخلت في خلافات نجمات فن من الصف الاول.

وكان داعية جزائري سلفي شن هجوما لاذعا على فلة وطالب في فتوى له بمقاطعة ابنة بلده.

ودعا عبدالفتّاح حمداش السلطات الجزائرية إلى محاسبتها على مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت فيه بإساءتها وسخريتها من الصحابي بلال بن رباح مؤذن خاتم الانبياء محمد.

ونفت الفنانة الجزائرية في تصريح الاتهامات التي تداولها رواد فيسبوك واعتبرت الامر كله لا يتجاوز التشابه بالاسماء.