العلامة الزرقاء في تويتر لم تعد حكرا على المشاهير

واشنطن - تتجه تويتر لانهاء حصر علامة التوثيق الزرقاء على الحسابات ذات الاهتمام العام على الموقع، واتاحة الخاصية للجميع.

وأعلن المدير التنفيذي لتويتر، جاك دورسي عن التوجه الجديد عن نية الموقع خلال بث حي عبر تطبيق "بريسكوب" لم يتم الإعلان عنه مسبقا، في إطار فتح نقاش عام حول حالة الموقع وكيفية تعامله مع أهم القضايا والمشاكل الحالية، على غرار نشر الأخبار الكاذبة ومكافحة المحتوى المسيء وغير القانوني.

وبخصوص توثيق الحسابات قال دورسي "تتجه النية إلى فتح باب توثيق الحسابات أمام الجميع".

ولم يفصح دورسي عن معلومات تفصيلية بشأن كيفية تنفيذ عملية التوثيق، ولكن من المتوقع أن تتضمن كشف المستخدم عن حساب آخر له على شبكة اجتماعية كبرى مثل فيسبوك أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو صورة من مستند حكومي كبطاقة شخصية أو جواز سفر.

والسياسية الجديدة تأتي بعد مشاكل عانت منها العلامة الزرقاء خلال العام 2017 ادت الى إيقاف استخدامها مؤقتا.

واثار توثيق تويتر حسابات جماعة من النازيين الجدد مؤيدة لنظرية تفوق البيض جدلا كبيرا احرج منصة التغريد.

والهدف من خاصية التحقق توثيق الهوية والصوت، إلا أنها اعتُبرت تأييدا أو مؤشرا على الأهمية.

وأقرت تويتر حينها ان المسار الذي اعتمدته لتوثيق الحسابات لم يكن يأخذ في الاعتبار وجود رسائل مثل خطابات الكراهية أو الدعوات للعنف أو أي شكل آخر لا يحترم شروط الاستخدام الخاصة بالشبكة.

والى حد الان، تمنح علامة التوثيق لمسؤولين سياسيين أو فنانين أو رياضيين أو صحافيين أو غيرهم من المشاهير لإعطائهم ثقلا ومشروعية أكبر على الشبكة الاجتماعية.

وتحتفظ الشركة بحقها في منح هذه العلامة عبر درس كل حالة على حدة بعد تقدم المستخدمين طلباتهم.