الدولة الإسلامية تثبّت أقدامها في أفغانستان بالمزيد من الهجمات

كابول - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص من حشد تجمع لإحياء ذكرى زعيم سياسي من أقلية الهزارة ذات الأغلبية الشيعية.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن التفجير على الإنترنت عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وذكرت مصادر أفغانية أن انتحاريا فجر نفسه في حي شيعي في كابول الجمعة موقعا تسعة قتلى على الأقل و18 جريحا فيما يكثف المسلحون ضغوطهم في العاصمة الأفغانية.

وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن شرطيين قتلا في الهجوم وأن القتلى السبعة الآخرين هم من المدنيين، بينما أصيب 18 شخصا بجروح.

ووقع التفجير بالقرب من تجمع في الذكرى السنوية الـ23 لمقتل الزعيم الشيعي في طائفة الهزارة عبدالعلي مزاري بأيدي حركة طالبان. وكان يشارك في التجمع مسؤولون أفغان كبار من بينهم الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله ونائبه محمد محقق وهو من الهزارة.

وأوضح قائد شرطة كابول محمد داود أمين لقناة "تولو نيوز" التلفزيونية أن الانتحاري فجر شحنته "بعد التعرف عليه عند حاجز للشرطة"، مضيفا أنه "لم يتمكن من دخول المنطقة المحمية للمشاركة في التجمع"، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات لانتقادات حول عجزها عن حماية المدنيين.

وروى كاظم علي الذي شارك في الحدث "كنا داخل المسجد عندما وقع انفجار قوي ولم تسمح لنا قوات الأمن بالتحرك بعدها"، مضيفا أن قوة الانفجار أدت إلى تحطم نوافذ المسجد.

ومنذ ظهور التنظيم الجهادي في أفغانستان في 2015، ركز في هجماته على استهداف الأقلية الشيعية التي تعد نحو ثلاثة ملايين من أصل ثلاثين مليون نسمة.

وإذا كانت حركة طالبان التي يفوق عدد عناصرها بكثير عدد مؤيدي التنظيم الجهادي، تستهدف بشكل خاص قوات الأمن المحلية والأجنبية فإن التنظيم يستهدف الشيعة في كل أنحاء البلاد.

ويعود الاعتداء الأخير ضد هذه الأقلية والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية إلى اواخر ديسمبر/كانون الأول 2017 وأوقع 41 قتيلا واستهدف مركزا ثقافيا.

ويأتي هذا التفجير الانتحاري فيما تواجه حركة طالبان ضغوطا متزايدة لقبول عرض الحكومة الأفغانية اجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 16 عاما.

وقال ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان تداميشي ياماموتو إن "عرض التفاوض لا يزال على الطاولة" وذلك خلال اجتماع الخميس لمجلس الأمن الدولي حول تمديد بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد الذي يشهد نزاعات منذ أربعة عقود تقريبا.

وعرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الأسبوع الماضي خطة سلام على طالبان والاعتراف بهم حزبا سياسيا، شرط اعترافهم بدستور العام 2004 الذي يحمي حقوق النساء والأقليات.

وفي أول رد فعل على تويتر علقت الحركة التي تعتبر الحكومة الأفغانية بمثابة "دمية" في أيدي الولايات المتحدة، أن قبول العرض يوازي "الاستسلام".

وكانت حركة طالبان دعت الولايات المتحدة إلى التفاوض مباشرة مع ممثلها في قطر بينما حضتها واشنطن على القبول بخوض محادثات السلام.

وفي الوقت الذي دعم فيه مسؤولون غربيون في أفغانستان مبادرة غني، إلا أنهم قالوا إن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة ما ستؤدي إليه.

ويأتي هجوم الجمعة بعد أسبوع على تفجير سيارة مفخخة عند مرور موكب للسفارة الاسترالية في شرق العاصمة أوقع 22 بين قتيل وجريح.

وباتت العاصمة الأفغانية أحد أخطر الأماكن في البلاد إذ غالبا ما تشهد هجمات من قبل حركة طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية يروح ضحيتها مدنيون.

ومنذ أواسط يناير/كانون الثاني قتل نحو 130 شخصا في هجمات بينها هجوم على فندق فخم وتفجير عربة اسعاف.

وينتشر في البلاد 16 الف جندي أجنبي في اطار قوات الحلف الأطلسي غالبيتهم من الأميركيين لدعم وتدريب القوات الأفغانية كما أنهم يشاركون في عمليات باسم مكافحة الإرهاب.

وقتل نحو 2300 مدني أو أصيبوا بجروح في اعتداءات أو تفجيرات انتحارية في أفغانستان في 2017، في أكبر حصيلة سنوية، وفق تقرير للأمم المتحدة، في حين قتل في الإجمال وأصيب أكثر من عشرة آلاف مدني بسبب العنف في تلك السنة.