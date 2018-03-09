صلاح مصمم على التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد

لندن - اكد مهاجم ليفربول المصري الدولي محمد صلاح بانه مصمم على التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد ليكمل سلسلة زيارته لشباك الفرق الستة الاولى في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب اولدترافورد غدا السبت ضمن المرحلة الثلاثين.

ونجح صلاح في زيارة شباك الاندية الخمسة الكبيرة في الدوري حتى الان لكنه فشل في التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد خلال لقاء الذهاب على ملعب انفيلد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي الذي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال صلاح الذي يتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع مهاجم توتنهام هاري كاين برصيد 24 هدفا في حديث لشبكة "سكاي" البريطانية "احاول التسجيل في كل مباراة اخوضها. لقد فكرت بهذا الامر (التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد) وانا اتطلع قدما لخوض تلك المباراة لان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد بين الستة الاوائل الذي لم اسجل في مرماه".

وتابع "قبل كل مباراة تقوم بتجهيز نفسك وتحاول ايجاد نقاط الضعف لدى الفريق المنافس وتحديدا حارس المرمى وتحاول اكثر من مرة التسجيل في مرماه من خلال القيام باشياء مختلفة".

واوضح "لكن دافيد دي خيا حارس رائع وهو الوحيد الذي لم اسجل في مرماه من بين حراس فرق المقدمة وسأحاول تغيير ذلك".

صلاح أفضل لاعب في شباط/فبراير

وأحرز صلاح جائزة أفضل لاعب في شهر شباط/فبراير الماضي في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر موقع رابطة الدوري الجمعة.

ونجح لاعب روما الايطالي السابق بتسجيل 4 اهداف وتمريرتين حاسمتين الشهر الماضي، في طريقه لتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كاين مهاجم توتنهام (24 هدفا).

وعلق صلاح (25 عاما) على فوزه "اللاعبون والمدرب يسهلون علي الامر. من الجيد ان افوز مجددا بالجائزة".

وهذه المرة الثانية في اربعة اشهر (بعد تشرين الثاني/نوفمبر) يحرز افضل لاعب افريقي في عام 2017 هذه الجائزة، علما بانه سجل 32 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وحصل صلاح على اكبر عدد من الاصوات للجنة من الخبراء، قادة اندية البرميرليغ والمشجعين، متفوقا على الارجنتيني سيرخيو اغويرو هداف مانشستر سيتي، البلجيكي موسى ديمبيليه لاعب وسط توتنهام، الالماني باسكال غروس لاعب وسط برايتون، البلجيكي ادين هازار مهاجم تشلسي، غلن موراي مهاجم برايتون والسويسري جيردان شاكيري جناح ستوك.