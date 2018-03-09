اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم يحتاج لترتيبات خلال أسابيع

واشنطن – قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار بإجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من تلقاء نفسه، لكن المحادثات ستحتاج "لبضعة أسابيع" لترتيبها.

وكان ترامب قال إنه مستعد للقاء كيم فيما سيكون أول لقاء مباشر بين زعيمي البلدين على الإطلاق وسيمثل انفراجة كبيرة في التوترات النووية مع بيونغيانغ.

وقال تيلرسون للصحفيين أثناء زيارة لجيبوتي "إنه قرار اتخذه الرئيس من تلقاء نفسه. تحدثت معه في وقت مبكر اليوم بشأن هذا القرار وأجرينا محادثة جيدة للغاية".

وأضاف "قال الرئيس ترامب منذ فترة إنه منفتح بشأن المحادثات ويرغب في لقاء كيم عندما تكون الظروف مواتية وأعتقد أن الرئيس يرى أن الوقت قد حان".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تفاجأت بموقف كيم خلال محادثاته مع وفد زائر من كوريا الجنوبية.

وقال إن هذا هو أقوى مؤشر حتى الآن على أن كيم "ليس مستعدا فحسب وإنما يرغب حقا في إجراء محادثات".

واعتبر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة أن قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون دعوة دونالد ترامب لقمة تاريخية بعد حرب كلامية طويلة بينهما، دليل على أن سياسة الرئيس الأميركي القاضية بعزل بيونغيانغ آتت ثمارها.

وقال بنس في بيان إن "رغبة كوريا الشمالية في عقد لقاء لمناقشة نزع الأسلحة النووية مع تعليق كافة التجارب النووية والبالستية تعد دليلا على أن سياسة الرئيس ترامب لعزل نظام كيم تعمل بنجاح".

وتابع أن الكوريين الشماليين "يأتون إلى طاولة المفاوضات رغم أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات. وبتنسيق كامل مع حلفائنا، زدنا باستمرار الضغوط على نظام كيم".

وأكد أن "عزمنا لا يلين وسياستنا تبقى كما هي: كل العقوبات ستبقى مفروضة وحملة الضغوط القصوى ستستمر حتى تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة ودائمة يمكن التحقق منها لإنهاء برنامجها النووي".

والخميس وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اعلان مفاجئ على عقد قمة تاريخية للمرة الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم بعد حرب كلامية طويلة بينهما ما يشكل تطورا كبيرا في أحد الملفات الأكثر صعوبة في العالم.

ولم يحدد مكان وموعد اللقاء بين الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة والزعيم الكوري الشمالي.

ويأتي هذا التغيير الذي لم يكن مطروحا قبل أسابيع فقط، بعد سنتين من التوتر الحاد بين واشنطن وبيونغيانغ بشأن برنامجي كوريا الشمالية النووي والبالستي.

وسعى زعماء كوريا الشمالية السابقون لعقد هكذا لقاء، لكن واشنطن لطالما رفضت ذلك.

ويندرج الاعلان عن القمة في سياق تقارب ملفت في شبه الجزيرة الكورية منذ أن أعلن كيم عن إرسال وفد إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في بيونغ تشانغ ووصفها مون بأنها "ألعاب السلام".

وفي نهاية فبراير/شباط، قال مسؤولون أميركيون إن نائب الرئيس الأميركي ومسؤولين كوريين شماليين خططوا للاجتماع سرا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، لكن بيونغيانغ ألغت اللقاء بعد تصريحات لبنس تدين "النظام القاتل".