محتجون يلوحون بالعلم الشيرازي على سفارة ايران في لندن

لندن - احتجز أربعة أشخاص بعدما اعتلوا شرفة الطابق الأول للسفارة الإيرانية في لندن يوم الجمعة ولوحوا بأعلام للاحتجاج فيما يبدو على الحكومة في طهران.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية لندن إن الأربعة احتجزوا للاشتباه بتورطهم في أضرار جنائية ولوجودهم بصورة غير قانونية في مقر دبلوماسي.

ولم يصب أحد بأذى خلال الواقعة واحتجز الأربعة بعدما نزلوا طوعا بعد نحو ثلاث ساعات.

وتحدثت ايران عن اساءة للعلم الايراني من جانب انصار "عقيدة متطرفة" يقيمون في المملكة المتحدة.

وقال السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد في تغريدة على تويتر إن المهاجمين من "أنصار الطائفة الشيرازية" وإنهم بدلوا العلم الإيراني بعلم طائفتهم. وأكد سلامة جميع العاملين بالسفارة.

وكان رجل الدين الشيعي آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي منتقدا قويا لقيادة رجال الدين الإيرانيين. وكانت السلطات ألقت القبض على ابنه في الآونة الأخيرة بتهمة إهانة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي احتج على الحادث للسفير البريطاني في طهران.

وقال المتحدث بهرام قاسمي "بريطانيا مسؤولة عن سلامة الدبلوماسيين الإيرانيين".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن المهاجمين كانوا يحملون سكاكين وعصيا. وقالت قناة "برس تي.في" الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالانكليزية إن جماعة دينية تقف وراء الهجوم دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.