جائزة شرم الشيخ السينمائي تختار 'إيفان'

القاهرة - فاز الفيلم السلوفيني "إيفان" بجائزة مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي في مصر الذي أسدل الستار على دورته الثانية مساء الجمعة.

الفيلم مدته 95 دقيقة وبطولة ماروشا ماير وماتيز تريبسون وناتاسا باربرا غرانسنر ومن إخراج يانيز برغر.

تدور قصة الفيلم حول مارا التي ما أن تضع مولودها إيفان من زوجها رجل الأعمال المتزوج من أخرى حتى تبدأ سلسلة أحداث غير متوقعة تضعها في موقف اختيار بين ابنها وزوجها المتورط في قضايا فساد.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان جائزتها الخاصة للفيلم العراقي "الرحلة" إخراج محمد الدراجي فيما ذهبت جائزة العمل الأول للفيلم المغربي "حياة" إخراج محمد رؤوف الصباحي.

و"الرحلة" أول فيلم عراقي يجري تسويقه محليا منذ نحو 27 عامًا.

وتعود أحداثه إلى عام 2006، وتتحدث عن شابة غامضة تستعد للقيام بعملية انتحارية، وفي طريقها تبدأ بملاحظة حال الشعب العراقي، وجوانب تأثيرات ما بعد عام 2003 (الغزو الأميركي ودخول البلاد في فوضى)، التي يسعى الفيلم لتسليط الضوء عليها.

اما "حياة" فيطرح إشكالية الوجود الإنساني في صراعه مع ذاته ومع الآخر وصراعه اليومي لتأمين لقمة العيش له ولعائلته والبحث عن صفاء الذات وخلاصها من اليَومِيّ القاتل الذي يعيشه الإنسان المغربي.

وضمت مسابقة الأفلام الطويلة 11 فيلما وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة السويدية إيفا آف جايرستام وعضوية المخرج الألماني آندي سيج والمخرج المصري مجدي أحمد علي والممثلة المصرية رانيا يوسف والمنتج التونسي محمد علي بن حمراء.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 18 فيلما فاز فيلم "ليلى" من البوسنة إخراج ستيجن بوما بجائزة أفضل فيلم فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "أريا" من قبرص إخراج ميرسيني اريستيدو.

تنظم المهرجان جمعية نون للثقافة والفنون بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والشباب ومحافظة جنوب سيناء.

وحملت الدورة الثانية اسم الناقد الراحل علي أبو شادي وكرمت الممثلة ليلى طاهر والمخرج علي بدرخان والممثل حسن حسني.