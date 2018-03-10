الدحيل بطلا قطريا بعد دك مرمى الخريطيات

الدوحة - توج الدحيل بطلا للدوري القطري في كرة القدم بفوزه الجمعة على مضيفه الخريطيات 5-صفر، وخسارة مطارده السد امام مضيفه ام صلال 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين.

ورفع الدحيل رصيده الى 54 نقطة وضمن اللقب للمرة السادسة في تاريخه قبل المرحخلتين الاخيرتين من البطولة، بعد ان توقف رصيد السد عند 46 نقطة.

في المباراة الاولى، سجل محمد موسي (25) واسماعيل محمد (37) والمغربي يوسف العربي (56) والتونسي يوسف المساكني (82 و84) الاهداف.

ورفع العربي رصيده الشخصي الى الى 24 هدفا في صدارة الهدافين بفارق هدف امام المساكني.

وتوج الدحيل باللقب للمرة الرابعة بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي (2011 و2012 و2017 و2018)، فيما قاده البلجيكي اريك غيريتس (2014) والدنماركي ميكايل لاودروب (2015) الى اللقبين الاخرين.