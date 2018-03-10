انطلاق أولى الرحلات الدولية من مطار أربيل بعد الحظر

أربيل (العراق) - شهد مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان، مساء الجمعة، انطلاق أولى الرحلات الدولية بعد حظر استمر أكثر من خمسة أشهر.

وقال مدير الإعلام في وزارة الأوقاف بإقليم كردستان نبز إسماعيل إن "150 معتمرا غادروا، مطار أربيل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية متجهين إلى جدة في السعودية".

وأضاف إن "أربعة آلاف شخص من إقليم كردستان سيؤدون العمرة هذا العام".

وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في محادثة هاتفية مع رئيس تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة في إقليم كردستان برهم صالح، برفع الحظر عن الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية قبل عيد نوروز، أي الـ21 من آذار الجاري، مع تسديد رواتب موظفي الإقليم.

يذكر أن السلطات الاتحادية في بغداد وفرضت الحكومة العراقية نهاية سبتمبر/أيلول حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية بعد أيام من استفتاء حول مستقبل كردستان نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.

ومددت الحكومة العراقية الحظر الجوي المفروض على الرحلات الخارجية، فيما كان يفترض أن يرفع الحظر في 28 فبراير/شباط.

وساهم تمديد الحظر في إرباك أربيل ماليا خاصة وأن الإقليم الكردي يعاني من ضائقة مالية نجمت في البداية عن تراجع أسعار النفط وتفاقمت لاحقا على خلفية الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة العراقية ردا على استفتاء الانفصال.

وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق أن الحظر كلف سلطات كردستان خسائر فادحة، إذ انخفضت نسبة المسافرين عبر المطارين بشكل ملحوظ، وبنسبة 72 في المائة. ففي مطار أربيل الدولي كانت الرحلات الجوية في الأعوام الماضية تتراوح بين 50 - 60 رحلة يومية لكنه انخفض الآن إلى 5 - 6 رحلات داخلية فقط.

كما يقدر عدد المسافرين عبر مطار السليمانية قبل الحظر بألف وخمسمائة مسافر انخفض بدوره إلى 350 مسافرا فقط، وكبد الانخفاض الكبير في عدد السافرين مالية الإقليم خسائر تقدر بـ400 ألف دولار يوميا.

وذكرت هذه التقارير أن عدد الرحلات التي انطلقت من مطار أربيل عام 2016 بلغ 13 ألفا و883 رحلة جوية، وفي مطار السليمانية بلغ العدد 5 آلاف و89 رحلة بنسبة 33 في المئة من مجموع الرحلات الجوية المنطلقة من العراق.