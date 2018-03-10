الهلال أخر ضحايا الاتفاق في بطولة السعودية

الرياض - واصل الاتفاق تألقه بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري، واضاف ضيفه الهلال المتصدر الى قائمة ضحاياه بفوزه عليه 2-1 الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح المرحلة الـ 24 من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للاتفاق محمد الكويكبي (57) والسلوفاكي فيليب كيس (86 من ركلة جزاء)، وللهلال محمد الشلهوب (90+4).

وحاول الاتفاق مفاجأة الهلال بالضغط عليه في ملعبه في ربع الساعة الاول دون ان يتمكن من التسجيل في مرمى الدولي العماني علي الحبسي وارباك حسابات ضيفه قبل أن يتراجع لتضييق المساحات في منتصف ملعبه امام لاعبي الهلال.

واعتمد الاتفاق بعد ذلك على الهجمات المرتدة، ونجح في التسجيل من احداها عن طريق عبد الرحمن العبود لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل (20).

وشهدت بداية الشوط الثاني تحسنا في اداء الهلال الذي ضغط وسنحت له الفرصة مرتين لكن تدخل الحارس الجزائري رايس مبولحي والدفاع حرمه من افتتاح التسجيل.

وقاد عبد الرحمن العبود هجمة مرتدة ومرر الكرة لأحمد الشيخ الذي ناولها على طبق من ذهب لمحمد الكويكبي في مواجهة الحبسي، وسجل الهدف الاول لاصحاب الارض (57).

وفي ظل اندفاع الهلال لتعديل النتيجة، واستمر الاتفاق بالهجمات المرتدة، وقاد الظهير الايسر حسين السيد احداها وحصل على ركلة جزاء نفذها السلوفاكي كيس بنجاح (86).

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قلص المخضرم محمد الشلهوب الفارق ليتوقف رصيد الهلال حامل اللقب عند 49 نقطة مقابل 33 للاتفاق الخامس.

وصبت النتيجة في مصلحة الاهلي الثاني الذي قلص الفارق الى نقطة واحدة وانعش آماله بالمنافسة على اللقب بعد فوزه على مضيفه القادسية 1-صفر سجله معتز هوساوي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

وساهمت الخسارة في تأزيم موقف القادسية الذي توقف رصيده عند 22 نقطة وبات مطالبا بالفوز في مبارياته المقبلة لضمان البقاء في الدرجة الاولى خصوصا بعد فوز الرائد على مضيفه أُحد 3-1 على ملعب مدينة الامير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة

وسجل البرازيلي تراباي أديسون (5) والغيني إسماعيل بنغورا (32 من ركلة جزاء) وصالح الشهري (59) اهداف الرائد لينعش آماله بالقباء بعدما ارتفع رصيده الى 20 نقطة.

وسجل المالي ماموتو ندياي (74) هدف احد الذي عاد الى المركز الاخير برصيد 18 نقطة.