موناكو يحلق في الوصافة الفرنسية بفوز سهل على ستراسبورغ

باريس - ابتعد موناكو حامل اللقب بالمركز الثاني في بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه السهل على مضيفه ستراسبورغ 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين.

ورفع موناكو رصيده الى 63 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف سان جرمان المتصدر الذي يستضيف متز السبت، وسبع نقاط امام مرسيليا الثالث الذي يحل ضيفا على تولوز الاحد في ختام المرحلة.

ولم يخسر موناكو منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه كان تعثر في المرحلة السابقة بتعادله مع تولوز 3-3.

ويشارك الاول والثاني مباشرة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، فيما يخوض الثالث التصفيات التمهيدية المؤهلة الى دور المجموعات.

واشرك مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم المدافع البولندي كميل غليك اساسيا بعد انتهاء فترة ايقافه، في حين ابقى المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو الغائب منذ الرابع منذ شباط/فبراير لاصابته في الفخذ الايسر على مقاعد البدلاء.

وبكر موناكو في افتتاح التسجيل عبر المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة الخامسة، وادرك ستراسبورغ التعادل بواسطة الكاميروني ستيفان باهوكين في الدقيقة التاسعة عشرة.

لكن فرحة ستراسبورغ لم تدم طويلا لان البرتغالي روني لوبيش اعاد الافضلية الى موناكو بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وعزز البرازيلي فابينيو النتيجة باضافة الهدف الثالث لحامل اللقب قبل نهاية الشوط الاول باربع دقائق.

ويلعب السبت رين مع سانت اتيان، ونانت مع تروا، وبوردو مع انجيه، وديجون مع اميان، وليل مع مونبلييه، والاحد غانغان مع نيس، وليون مع كاين.