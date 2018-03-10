روما يصمد في المركز الثالث لبطولة ايطاليا بدحر تورينو

روما - فاز روما على ضيفه تورينو 3-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، وضمن الاحتفاظ اسبوعا اضافيا بالمركز الثالث.

وبعد شوط اول متكافئ وسلبي النتيجة، نجح روما في افتتاح التسجيل اثر ركنية وصلت منها الكرة الى الجهة اليمنى فرفعها التشيكي باتريك شيك امام باب المرمى ارتقى لها المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس وتابعها برأسه في الشباك من مسافة قريبة (56).

وحصل روما على ركلة حرة ثانية نفذت على رأس البلجيكي راديا ناينغولان ثم وصلت الى دانييلي دي روسي فتابعها بيمناه في الشباك (73).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، اختتم لورنتسو بيليغريني الثلاثية اثر هجمة مرتدة قادها البلجيكي ناينغولان نفسه ومرر الكرة الى الدولي الايطالي الذي تابعها في الشباك.

ورفع روما رصيده الى 56 نقطة من 28 مباراة بفارق 12 نقطة من 26 عن يوفنتوس الثاني وبطل المواسم الستة الاخيرة، و13 نقطة عن نابولي المتصدر.

وكان روما انزل في افتتاح تلك المرحلة السابعة والعشرين السبت الماضي بمضيفه نابولي خسارة قاسية هي الثانية هذا الموسم للمتصدر (4-2).

وتم تأجيل مباريات تلك المرحلة والتي كانت مقررة الاحد بعد وفاة المدافع الدولي لنادي فيورنتينا دافيدي استوري الذي فارق الحياة عن 31 عاما بسبب "بطء في ضربات القلب" حسب ما اثبت التشريح الذي اجري للجثة. في المقابل، بقي رصيد تورينو 36 نقطة في المركز التاسع.