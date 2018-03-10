شالكه يكسب أسبوعا إضافيا في وصافة بطولة ألمانيا

برلين - ضمن شالكه البقاء في وصافة بطولة المانيا لكرة القدم اسبوعا اضافيا بعد فوزه الصعب على مضيفه ماينتس المهدد بالهبوط 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين.

وسجل الالماني من اصل ايطالي دانيال كاليوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

ورفع شالكه رصيده الى 46 نقطة، بفارق 17 نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية، واربع نقاط امام بوروسيا دورتموند الثالث الذي يتقدم بفارق الاهداف فقط على اينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي بايرن مع هامبورغ السبت، وبوروسيا دورتموند مع فرانكفورت الاحد.

وفي ظل ابتعاد بايرن بالصدارة واقترابه من الاحتفاظ بلقبه، تبدو المنافسة شرسة على المراكز الثلاثة التالية لضمان التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وبموجب القانون الجديد للاتحاد الاوروبي لكرة القدم، فإن الفرق الاربعة الاولى في البوندسليغا تتأهل مباشرة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم.

من جهته، بقي ماينتس على رصيده السابق 25 نقطة، في المركز السادس عشر الذي يلعب صاحبه هابا وايابا مع ثالث الدرجة الثانية من اجل البقاء او الهبوط، علما بأنه يتخلف عن فولفسبورغ الخامس عشر بفارق الاهداف فقط.

وشارك لاعب وسط شالكه الدولي ليون غوريتسكا في الشوط الثاني بدلا من اليساندرو شوبف بعد تعافيه من الاصابة.

ويلعب السبت ايضا هوفنهايم مع فولفسبورغ، وهرتا برلين مع فرايبورغ، وهانوفر مع اوغسبورغ، وباير ليفركوزن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، والاحد شتوتغارت مع لايبزيغ، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء فيردر بريمن مع كولن.