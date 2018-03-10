'مكناس للدراما التلفزية' يحتفي بالمسلسلات المصرية

الرباط - انطلقت الجمعة فعاليات مهرجان "مكناس للدراما التلفزية"، في دورته الـسابعة، بمدينة مكناس شمالي المملكة، بمشاركة محلية ودولية.

وكرّم المهرجان في افتتاحه الفنانين المغربيين عائشة ماه ماه، والمحجوب الراجي اللذين سطع نجمهما في سماء الدراما التلفزية المغربية على مدى عشرات السنين.

وتحتفي الدورة السابعة للمهرجان بمصر ضيفة شرف الدورة، بحضور عدد من كبار نجوم الدراما المصرية من المشاركين في مسلسل "الطوفان" للمخرج خيري بشارة.

وفي حفل الافتتاح تم عرض "الطوفان" الذي حقق نسبة متابعة عالية في رمضان 2017 بحضور أبطاله ومن بينهم هنا شيحة وروجينا وأحمد زاهر.

كما ستشهد التظاهرة الفنية عرض عينة من أنجح وألمع المسلسلات المصرية.

وتستضيف هذه الدورة مشاركين من دول مختلفة، مثل الإمارات، ولبنان والأردن، إضافة إلى فرنسا وكندا والبرازيل.

كما يستقبل المهرجان أبرز نجوم الدراما في المغرب.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث الفني عرض أكثر من 20 عملا دراميا، موزعا بين أفلام ومسلسلات محلية ودولية.

وتتميز هذه الدورة من المهرجان بتشكيل لجنتيْ تحكيم، لجنة الأفلام التلفزية برئاسة المخرج كريمو الدرقاوي (المغرب)، إلى جانب كل من الفنانة نعيمة إلياس (المغرب) والإعلامي أحمد الدافري (المغرب).

أما اللجنة الثانية، فتعنى بتقييم المسلسلات، وتترأسها الفنانة فاطمة خير (المغرب) وإبراهيم أبوذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب (مصر) ، والمخرج محمد نصرات (المغرب).