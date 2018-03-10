قهقهات المساعدة الصوتية لأمازون ترعب المستخدمين

واشنطن - وعدت امازون الخميس بتخفيف الضحكات التهكمية لبرنامجها للمساعدة الصوتية "اليكسا"، بعد سلسلة شكاوى من مستخدمين أثارت هذه الأصوات الخوف لديهم.

فقد نشر حساب عبر تويتر تسجيلا مصورا يمكن فيه سماع صوت ضحك بنبرة مقلقة بعض الشيء يصدر من أكسسوار متصل بالانترنت.

وقد شوهد هذا الفيديو 1,4 مليون مرة منذ 23 فبراير/شباط.

وكتب المستخدم في تعليق مرفق مع التسجيل المصور "يبدو أن اليكسا قررت الضحك في أي لحظة عندما أكون في المطبخ ظننت أن طفلا يضحك ورائي".

كذلك نشر مستخدمون آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل متصلة بهذا السلوك الغريب تضمن بعضها تعليقات ساخرة عن خوفهم من خطر "الاغتيال" بعد سماع هذه الضحكات المباغتة تصدر من الأكسسوارات المتصلة.

غير أن "امازون" طمأنت مستخدميها قائلة إن هذه الضحكات المفاجئة قد تكون ناجمة عن مشكلة تقنية.

وأوضح متحدث باسم المجموعة في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس أن "اليكسا قد تسمع عن طريق الخطأ في أوضاع نادرة اليكسا اضحكي"، ما يثير الضحك المفاجئ هذا.

وأضاف المتحدث "نحن في صدد تغيير هذه الجملة" إذ ان الإشارة التي من شأنها التسبب بضحك هذا المساعد الصوتي ستصبح "هلا ضحكت يا اليكسا؟"، ما من شأنه تقليل احتمال سوء التفسير.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها عن سلوكيات غريبة من برامج المساعدة الصوتية. فبحسب وسيلة إعلامية ألمانية، واجه أحد المستخدمين مشكلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين قامت "اليكسا" برفع مستوى الصوت في مكبر الصوت بشكل مفاجئ إلى الحد الأقصى في عز الليل ما دفع بالجيران إلى الاتصال بالشرطة.

هذا المساعد الصوتي "اليكسا" الذي أطلقته مجموعة "امازون" الأميركية العملاقة في 2014، موجود في ملايين الأجهزة الالكترونية وحتى في السيارات.

وقد طورت مجموعات عملاقة أخرى مثل غوغل ومايكروسوفت وآبل برامجها الخاصة للمساعدة الصوتية.